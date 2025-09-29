Lesgól és jogtalan ítéletek – Nem kapott egyenlő feltételeket a DVTK

DVTK - MTK Budapest 0-5 (0-2)

DVTK Edzőközpont, Játékvezető: Molnár Dániel (Dr. Kulcsár Judit, Törtei Márton).

Diósgyőri VTK: Orgoványi D. - Nagy P., Katona F., Ezer A., Mikó E., Simon L., Havasi B., L. Rivera, C. Leal, A. Myhal, Madarász L. Vezetőedző: Bém Gábor.

MTK Budapest: Erős E. - Vajda O., Kern F., Szabó M., Zágor B., Csigi E., Barnóczki B., Lengedás L., Vágó F., Pataki G., Siklér K. Vezetőedző: Lázár Benjámin.

Csere: Szabó M. helyett Mészáros C. az 57., Legendás L. helyett László H. az 57., Vágó F. helyett Borzák L. a 61., R. Lamborn helyett Megyes Zs. a 69., Simon L. helyett Molnár L. a 81., Zágor B. helyett Walton J. a 84., Pataki G. helyett Balogh T. a 84., Nagy P. helyett Magyar H. a 88., Katona F. helyett Böröczky L. a 88., Ezer A. helyett Balogh V. a 88. percben.

Sárga lap: Katona F. a 16., Kern F. a 41., Csigi E. az 58. percben.

Gólszerző: Siklér K. (0-1) a 4., Kern F. (0-2) a 26., Siklér K. (0-3) a 46., Siklér K. (0-4) a 47., Siklér K. (0-5) az 52. percben.