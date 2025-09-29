szeptember 29., hétfő

Fordulópont

2 órája

Lesgól és jogtalan ítéletek – Nem kapott egyenlő feltételeket a DVTK

Az első félidőben még egyenrangú ellenfelei voltak az MTK-nak. Öt gólos vereséget szenvedett a DVTK.

A labdarúgó Simple Női Liga 6. fordulójában a DVTK az MTK együttesével mérkőzött meg Miskolcon, ahol a fővárosi csapat magabiztos, öt gólos győzelmet aratott.

DVTK
A bajnokságban már három alkalommal kapott öt gólt a DVTK. Fotó: Balla Miklós

Simple Női Liga, 6. forduló

DVTK - MTK Budapest 0-5 (0-2)

DVTK Edzőközpont, Játékvezető: Molnár Dániel (Dr. Kulcsár Judit, Törtei Márton).
Diósgyőri VTK: Orgoványi D. - Nagy P., Katona F., Ezer A., Mikó E., Simon L., Havasi B., L. Rivera, C. Leal, A. Myhal, Madarász L. Vezetőedző: Bém Gábor. 
MTK Budapest: Erős E. - Vajda O., Kern F., Szabó M., Zágor B., Csigi E., Barnóczki B., Lengedás L., Vágó F., Pataki G., Siklér K. Vezetőedző: Lázár Benjámin. 

Csere: Szabó M. helyett Mészáros C. az 57., Legendás L. helyett László H. az 57., Vágó F. helyett Borzák L. a 61., R. Lamborn helyett Megyes Zs. a 69., Simon L. helyett Molnár L. a 81., Zágor B. helyett Walton J. a 84., Pataki G. helyett Balogh T. a 84., Nagy P. helyett Magyar H. a 88., Katona F. helyett Böröczky L. a 88., Ezer A. helyett Balogh V. a 88. percben. 
Sárga lap: Katona F. a 16., Kern F. a 41., Csigi E. az 58. percben. 
Gólszerző: Siklér K. (0-1) a 4., Kern F. (0-2) a 26., Siklér K. (0-3) a 46., Siklér K. (0-4) a 47., Siklér K. (0-5) az 52. percben.

Vezetőedzői értékelés
Bém Gábor: ,,Minden mérkőzésen vannak fordulópontok. Ezúttal már az első félidő ötödik percében megtörtént, amikor egy lesgóllal szerzett vezetést az ellenfelünk. Ebben a félidőben egyébként egyenrangú ellenfelei voltunk az MTK-nak, de egy távoli lövéssel növelték az előnyüket. A második játékrészben mindent egy lapra tettünk fel, de ismét kaptunk egy jogtalan szabadrúgást, amelyből gól született, ezután ki kellett volna állítani az ellenfél játékosát. Nem szeretném a felelősséget másra hárítani, de ezúttal nem kaptunk egyenlő feltételeket."

