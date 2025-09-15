25 perce
Tizenhat év után visszatér a volt diósgyőri edző, aki a ,,balhés" meccsen vezette a csapatot
Októberben a Tisza-partiak ellen. A DVTK második vonalbeli ellenfelet fogad.
Amint az vasárnap esti sorsoláson kiderült, a DVTK NB I-es labdarúgó csapata az NB II-es Szeged Csanád-Grosics Akadémia együttese ellen játszik majd a Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat negyedik körében. A tét a legjobb 16 közé kerülés lesz. A hivatalos játéknap október 29., szerda, pontos időpont egyelőre nincs, a meccs helyszíne a Diósgyőri stadion lesz. A Tisza-partiak jelenleg az 5. helyen állnak a másodosztály táblázatán.
Amint azt a Diósgyőr közölte, a két klub eddig egyszer találkozott a Magyar (Népköztársasági) kupában, három éve a Tisza-partiak jutottak tovább. Az első félidőben a diósgyőri nevelésű Kundrák Norbert góljával a vendégek szereztek vezetést, amit a játékrész vége előtt az egyre nagyobb nyomást kifejtő piros-fehérek nem tudtak kiegyenlíteni. A második félidőben is hasonlóan alakultak az események, a DVTK folyamatosan támadott, ám nem sikerült gólt szerezni, így a Szeged jutott tovább a következő fordulóba. A játékoskeretből pedig Márkvárt Dávid számára lesz ismerős a DVTK Stadion, aki 2018 és 2021 között viselte a piros-fehér szerelést, illetve Asmir Suljic 2021 elejétől 2022 végéig játszott Diósgyőrben.
DVTK: négy szakvezető...
A Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője az az Aczél Zoltán, aki 2009 őszén irányította a DVTK-t, összesen 15 mérkőzésen. A mérlege: 3 győzelem, 3 döntetlen, 9 vereség. A szakember fél szezont követően a 15., utolsó előtti helyen adta át a marsallbotot. A Diósgyőrt utána, 2010 tavaszán Tornyi Barnabás (6 mérkőzés), Tóth László (5 mérkőzés), és Benczés Miklós (4 mérkőzés) irányította. A csapat végül utolsóként kiesett az NB I-ből.
A tények: Aczél Zoltán edzőként Diósgyőrben
- 2009.07.25: Diósgyőri VTK – Debreceni VSC-TEVA 1-0
- 2009.08.01: Videoton FC – Diósgyőri VTK 3-2
- 2009.08.09: Diósgyőri VTK – Újpest FC 1-2
- 2009.08.15: Győri ETO FC – Diósgyőri VTK 3-1
- 2009.08.22: Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE-Ereco 4-1
- 2009.08.29: Diósgyőri VTK – Vasas SC 0-1
- 2009.09.12: Lombard Pápa Termál FC – Diósgyőri VTK 2-1
- 2009.09.19: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd FC 1-2
- 2009.09.26: Szombathelyi Haladás FC – Diósgyőri VTK 2-1
- 2009.10.03: Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC 1-1
- 2009.10.17: Nyíregyháza Spartacus FC – Diósgyőri VTK 1-1
- 2009.10.24: Diósgyőri VTK – Paksi FC 0-0
- 2009.10.31: Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK 0-3 (1-3-as állásnál a 69. percben félbeszakadt, szövetségi döntés)
- 2009.11.07: Diósgyőri VTK – Kaposvári Rákóczi FC 1-3
- 2009.11.21: MTK Budapest FC – Diósgyőri VTK 4-0