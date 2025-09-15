Tizenhat év után visszatér a volt diósgyőri edző, aki a ,,balhés" meccsen vezette a csapatot

Amint az vasárnap esti sorsoláson kiderült, a DVTK NB I-es labdarúgó csapata az NB II-es Szeged Csanád-Grosics Akadémia együttese ellen játszik majd a Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat negyedik körében. A tét a legjobb 16 közé kerülés lesz. A hivatalos játéknap október 29., szerda, pontos időpont egyelőre nincs, a meccs helyszíne a Diósgyőri stadion lesz. A Tisza-partiak jelenleg az 5. helyen állnak a másodosztály táblázatán.

A DVTK szombaton Hódmezővárhelyen jutott tovább, a 3. fordulóban Fotó: DVTK

Amint azt a Diósgyőr közölte, a két klub eddig egyszer találkozott a Magyar (Népköztársasági) kupában, három éve a Tisza-partiak jutottak tovább. Az első félidőben a diósgyőri nevelésű Kundrák Norbert góljával a vendégek szereztek vezetést, amit a játékrész vége előtt az egyre nagyobb nyomást kifejtő piros-fehérek nem tudtak kiegyenlíteni. A második félidőben is hasonlóan alakultak az események, a DVTK folyamatosan támadott, ám nem sikerült gólt szerezni, így a Szeged jutott tovább a következő fordulóba. A játékoskeretből pedig Márkvárt Dávid számára lesz ismerős a DVTK Stadion, aki 2018 és 2021 között viselte a piros-fehér szerelést, illetve Asmir Suljic 2021 elejétől 2022 végéig játszott Diósgyőrben.

DVTK: négy szakvezető...

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője az az Aczél Zoltán, aki 2009 őszén irányította a DVTK-t, összesen 15 mérkőzésen. A mérlege: 3 győzelem, 3 döntetlen, 9 vereség. A szakember fél szezont követően a 15., utolsó előtti helyen adta át a marsallbotot. A Diósgyőrt utána, 2010 tavaszán Tornyi Barnabás (6 mérkőzés), Tóth László (5 mérkőzés), és Benczés Miklós (4 mérkőzés) irányította. A csapat végül utolsóként kiesett az NB I-ből.

A tények: Aczél Zoltán edzőként Diósgyőrben