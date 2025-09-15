szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DVTK

25 perce

Tizenhat év után visszatér a volt diósgyőri edző, aki a ,,balhés" meccsen vezette a csapatot

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Októberben a Tisza-partiak ellen. A DVTK második vonalbeli ellenfelet fogad.

Boon.hu
Tizenhat év után visszatér a volt diósgyőri edző, aki a ,,balhés" meccsen vezette a csapatot

Amint az vasárnap esti sorsoláson kiderült, a DVTK NB I-es labdarúgó csapata az NB II-es Szeged Csanád-Grosics Akadémia együttese ellen játszik majd a Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat negyedik körében. A tét a legjobb 16 közé kerülés lesz. A hivatalos játéknap október 29., szerda, pontos időpont egyelőre nincs, a meccs helyszíne a Diósgyőri stadion lesz. A Tisza-partiak jelenleg az 5. helyen állnak a másodosztály táblázatán.

DVTK
A DVTK szombaton Hódmezővárhelyen jutott tovább, a 3. fordulóban Fotó: DVTK

Amint azt a Diósgyőr közölte, a két klub eddig egyszer találkozott a Magyar (Népköztársasági) kupában, három éve a Tisza-partiak jutottak tovább. Az első félidőben a diósgyőri nevelésű Kundrák Norbert góljával a vendégek szereztek vezetést, amit a játékrész vége előtt az egyre nagyobb nyomást kifejtő piros-fehérek nem tudtak kiegyenlíteni. A második félidőben is hasonlóan alakultak az események, a DVTK folyamatosan támadott, ám nem sikerült gólt szerezni, így a Szeged jutott tovább a következő fordulóba. A játékoskeretből pedig Márkvárt Dávid számára lesz ismerős a DVTK Stadion, aki 2018 és 2021 között viselte a piros-fehér szerelést, illetve Asmir Suljic 2021 elejétől 2022 végéig játszott Diósgyőrben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK: négy szakvezető...

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője az az Aczél Zoltán, aki 2009 őszén irányította a DVTK-t, összesen 15 mérkőzésen. A mérlege: 3 győzelem, 3 döntetlen, 9 vereség. A szakember fél szezont követően a 15., utolsó előtti helyen adta át a marsallbotot. A Diósgyőrt utána, 2010 tavaszán Tornyi Barnabás (6 mérkőzés), Tóth László (5 mérkőzés), és Benczés Miklós (4 mérkőzés) irányította. A csapat végül utolsóként kiesett az NB I-ből.

A tények: Aczél Zoltán edzőként Diósgyőrben

  1. 2009.07.25: Diósgyőri VTK – Debreceni VSC-TEVA 1-0
  2. 2009.08.01: Videoton FC – Diósgyőri VTK 3-2
  3. 2009.08.09: Diósgyőri VTK – Újpest FC 1-2
  4. 2009.08.15: Győri ETO FC – Diósgyőri VTK 3-1
  5. 2009.08.22: Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE-Ereco 4-1
  6. 2009.08.29: Diósgyőri VTK – Vasas SC 0-1
  7. 2009.09.12: Lombard Pápa Termál FC – Diósgyőri VTK 2-1
  8. 2009.09.19: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd FC 1-2
  9. 2009.09.26: Szombathelyi Haladás FC – Diósgyőri VTK 2-1
  10. 2009.10.03:  Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC 1-1
  11. 2009.10.17: Nyíregyháza Spartacus FC – Diósgyőri VTK 1-1
  12. 2009.10.24: Diósgyőri VTK – Paksi FC 0-0
  13. 2009.10.31: Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK 0-3 (1-3-as állásnál a 69. percben félbeszakadt, szövetségi döntés)
  14. 2009.11.07: Diósgyőri VTK – Kaposvári Rákóczi FC 1-3
  15. 2009.11.21: MTK Budapest FC – Diósgyőri VTK 4-0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu