Elismerés

1 órája

Most nem büntetett az MLSZ – elismerés a szövetségtől

Stabil teljesítmény a kapuban. Elismerték a DVTK kapusát.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Fizz Liga augusztusi hónap legszebb védésének Karlo Sentić, a DVTK kapusa bravúrját választotta. A horvát hálóőr a Nyíregyháza elleni örökrangadón mutatta be a parádés mentést, amikor az egykoron diósgyőri színekben futballozó Edomwonyi lövését hárította. Először hárította a lövést de a labda tovább gurult és már-már átgurult a gólvonalon, ám Sentić villámgyors reflexszel megállította azt, ezzel elkerülve az egyenlítést. A védés különösen fontos pillanatban érkezett: a DVTK ekkor 2–1-re vezetett, a megmozdulás pedig lélektanilag is fordulópontnak bizonyult. A miskolci piros-fehérek végül 4–1-es, magabiztos idegenbeli győzelemmel zárták a rangadót.

DVTK
Karlo Sentic, a DVTK kapusa, kiváló formában. Fotó: NSO

A kapuban nincsenek gondok a DVTK-nál

Karlo Sentić neve egyébként nem először került reflektorfénybe az idény során: a kapus több alkalommal is bekerült a forduló válogatottjába és a heti toplisták élére bravúros védéseinek köszönhetően. A mostani elismerés így nem meglepetés, sokkal inkább megérdemelt visszaigazolása annak, hogy a DVTK hálóőre a csapat egyik legbiztosabb pontjává nőtte ki magát. 

Íme a DVTK kapusának bravúja:

 

 

 

