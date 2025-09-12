2 órája
A Macik nyerték a Bikák elleni viadalt - képekkel
Kiváló hangulatban indult a szezon. Győzelemmel kezdett a DVTK Jegesmedvék.
A DVTK Jegesmedvék pénteken hazai közönség előtt rajtoltak el a 2025/2026-os bajnoki idényben. A Miskolci Jégcsarnokban a Dunaújvárosi Acélbikák ellen léptek jégre, és magabiztos, fölényes győzelemmel indították a szezont. A piros-fehérek a jövő héten, ismét hazai pályán, a Brassó együttesét fogadják.
Bajnoki jégkorongmeccs: DVTK Jegesmedvék vs. Dunaújvárosi AcélbikákFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Erste Liga
1. forduló
2025. szeptember 12. 18:30
DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 6-2 (3-2, 2-0, 1-0)
Miskolci Jégcsarnok, 1025 néző, játékvezetők: Juhász Gábor, Gebei Gergely Péter, Szeszák Martin, Sábián Balázs
DVTK Jegesmedvék: Praták (Tóth K.) - Csollák, Szathmáry 1, Pineo 1, Doyle 2, Marklund 1 - Szabóki, Karmeniemi, Rétfalvi, Lövei, Makai - Szalay, Szirányi, Miskolczi, Csíki, Tóth G. 1 - Czecze, Kinloch-Varga, Farkas, vezetőedző: Láda Balázs
Dunaújvárosi Acélbikák: Szücs (Bejó) - Szécsi, Bánki, Lawson, Subotic, Djumic - Mikulovich, Kudin, Iarulin, Zorin, Askarov 1 - Balázsi, Vuoksiala, Cseh, Pinczés, Keresztes 1 - Csémi, Kuminka, Strenk, vezetőedző: Hetler Ádám
