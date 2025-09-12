A Macik nyerték a Bikák elleni viadalt - képekkel

Erste Liga

1. forduló

2025. szeptember 12. 18:30

DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 6-2 (3-2, 2-0, 1-0)

Miskolci Jégcsarnok, 1025 néző, játékvezetők: Juhász Gábor, Gebei Gergely Péter, Szeszák Martin, Sábián Balázs

DVTK Jegesmedvék: Praták (Tóth K.) - Csollák, Szathmáry 1, Pineo 1, Doyle 2, Marklund 1 - Szabóki, Karmeniemi, Rétfalvi, Lövei, Makai - Szalay, Szirányi, Miskolczi, Csíki, Tóth G. 1 - Czecze, Kinloch-Varga, Farkas, vezetőedző: Láda Balázs

Dunaújvárosi Acélbikák: Szücs (Bejó) - Szécsi, Bánki, Lawson, Subotic, Djumic - Mikulovich, Kudin, Iarulin, Zorin, Askarov 1 - Balázsi, Vuoksiala, Cseh, Pinczés, Keresztes 1 - Csémi, Kuminka, Strenk, vezetőedző: Hetler Ádám