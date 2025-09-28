Keleti rangadó: ,,Elégedett vagyok ezzel a döntetlennel"

A Fizz Liga 8. fordulójában gól nélküli döntetlennel zárult a keleti rangadó: a DVTK hazai pályán fogadta a Debrecent. A mérkőzés nagy részében a Loki dominált, de a Diósgyőrnek is adódtak lehetőségei , végül azonban egyik csapat sem tudott betalálni.

Radenkovic szerint pozitív irányba tart a DVTK. Fotó: DVTK

Értékelések a DVTK - DVSC után

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Fejben egy nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen tudtuk, milyen játékerőt képvisel a DVSC, és azt is tudtuk, hogy néhány érintést követően igyekeznek minél gyorsabban bejuttatni a labdát a 16-oson belülre. Jó munkát végeztünk, meg tudtuk akadályozni az ellenfél ilyen típusú terveit. Támadásban is voltak pillanataink, de sokkal több akcióra lett volna szükségünk. Ketten hiányoztak ma, Keita és Esiti, de büszke vagyok azokra, akik pályára léptek, mind a kezdőcsapatra, mind a cserékre. Azzal nem lehetek elégedett, hogy nem nyertünk, ráadásul már zsinórban ez a negyedik hazai meccs, amit nem tudtunk megnyerni, de összességében pozitív irányba tartunk, már ötmeccses a veretlenségi sorozatunk. Az öltözőben gratuláltam a játékosoknak, mert jó munkát végeztek. (dvtk.eu)

Sergio Navarro (DVSC): – Elégedettek vagyunk ezzel a döntetlennel, hiszen egy pontot sikerült így is szereznünk. A játékosok nagyon jó mérkőzést játszottak, többet érdemeltünk volna, de ilyen a foci. Egy nagyon jó ellenfél ellen léptünk ma pályára, amelyet egy jó edző irányít, úgyhogy örülök, hogy döntetlennel tudtunk zárni. Minden játékos teljesítményével elégedett vagyok, hiszen mindenki nagyon keményen dolgozik és segíti az együttest. Ez magabiztosságot is adhat nekünk a jövőre nézve, tovább folytatjuk a munkát. (M4 Sport)