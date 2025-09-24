Továbbra is pellengéren a DVTK

Az Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi bizottsága keddi ülésén az alábbi büntetéseket hozta. A 7. fordulóban a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel szemben indult eljárás. A szövetség fegyelmi bizottsága a DVTK eddig lejátszott hét forduló közül, csak a DVTK – Zalaegerszegi TE összecsapáson nem talált olyan szabálytalanságot, amiért büntette volna a piros-fehér klubot. Ha az eljárás ismét büntetéssel zárul, akkor hét találkozóból, hat alkalommal is szankciót szab ki az MLSZ a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapatára.

A DVTK újabb büntetés közelében. Fotó: Homoky György

