szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajban

2 órája

Továbbra is pellengéren a DVTK

Címkék#Diósgyőri VTK#labdarúgás#MLSZ

Ülésezett az MLSZ fegyelmi bizottsága. A DVTK ismét nem úszta meg.

Az Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi bizottsága keddi ülésén az alábbi büntetéseket hozta. A 7. fordulóban a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel szemben indult eljárás. A szövetség fegyelmi bizottsága a DVTK eddig lejátszott hét forduló közül, csak a DVTK – Zalaegerszegi TE összecsapáson nem talált olyan szabálytalanságot, amiért büntette volna a piros-fehér klubot. Ha az eljárás ismét büntetéssel zárul, akkor hét találkozóból, hat alkalommal is szankciót szab ki az MLSZ a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapatára.

DVTK
A DVTK újabb büntetés közelében. Fotó: Homoky György

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK meglepetést okozott az Üllői úton

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu