Milliókkal rövidült a DVTK kasszája

A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága hétfői ülésén tárgyalta a DVTK beadványát, amelyet a 2025. július 25-én lejátszott, Újpest FC - DVTK (3-1) mérkőzésen történt szurkolói rendbontások miatt, az első fokon eljáró fegyelmi bizottság szabott ki, és amellyel kapcsolatban a büntetés mérséklését szerette volna elérni a diósgyőri klub – tette közé a Diósgyőri könyv szurkolói oldal.

A DVTK-t büntetését jóváhagyta az MLSZ.

Fotó: Vajda János

DVTK: súlyos árat fizet

Az MLSZ fellebbviteli bizottsága nem adott helyt a DVTK kérelmének, helyben hagyta az MLSZ fegyelmi bizottságának a 2025. augusztus 5-i ülésén született határozatát, amely szerint a Diósgyőrt, szurkolóinak rendzavarásaiért (megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, pirotechnikai eszközök használata és rasszista megnyilvánulás: „cigányozás”) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá a következő hazai NB I-es mérkőzésre szektorbezárással büntette - a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette.

Mindez azt jelenti, hogy a DVTK-nak be kell fizetnie a 5,5 millió forintos büntetést az MLSZ kasszájába, illetve ha a további két, még nem jogerős büntetése (DVTK - KC KBSC és Nyíregyháza SFC - DVTK mérkőzéseken történt szurkolói rendebontásokkal kapcsolatban hozott határozatok) közül az egyik jogerőre emelkedik, akkor a DVTK az egyik hazai mérkőzésén, - lehet, hogy már a szeptember 27-i, Debreceni VSC elleni, vagy az október 25-i, Paksi FC elleni bajnokiján - lezárásra kerül a DVTK stadion ultraszektora, a H jelű lelátórész.