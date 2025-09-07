A sportigazgató szerint nincs ok az idegeskedésre

Kovács Zoltán a DVTK sportigazgatója június 9-én tért vissza Diósgyőrbe. A klub interjút készített vele az elmúlt hónapok történéseiről.

– Amikor 2025. június 9-én, azaz szinte napra pontosan három hónapja ismét a DVTK sportigazgatója lettél, ilyen átigazolási időszak lebegett a szemed előtt?

– Amikor elvállaltam a feladatot, akkor is élt bennem egy kép a Diósgyőrről, hiszen hosszú ideje a magyar labdarúgásban dolgozok, napi szinten követem az eseményeket, és természetesen több mérkőzést is láttam, valamint értesültem a viharos tavasz okairól is. És amikor belevágtam a munkába, akkor az első benyomások sok mindenben megerősítettek, ugyanakkor sok mindenről hamis képet mutattak. Ahogy az első, bemutatkozó sajtótájékoztatón elmondtam, öt-hat, maximum hét játékos igazolását terveztem. Ám ahogy elkezdődött a felkészülési időszak, teltek a napok, egyre több edzést és mérkőzést láttam az edzőtáborban is, úgy kaptam egyre teljesebb képet a csapatról. Ezt követően személy szerint úgy éreztem, illetve a vezetőedzővel egyetértésben úgy éreztük, hogy nagyobb átalakításra szorul a keret.

– Mennyiben befolyásolta az elképzeléseket a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet által közzétett ajánlás?

– Hiszek a magyar labdarúgókban, hiszek a magyar fiatalokban, meggyőződésem szerint annál több jó magyar játékos van, mint amennyit látunk. A magyar futball csak úgy tud fejlődni, ha nem csak felneveljük a fiatalokat, hanem utána be is tesszük őket a csapatba.

Amikor az MLSZ kihirdette az előző évinél sokkal szigorúbb feltételeket jelentő 4+1-es ajánlását, ahol a kötelező "magyarpercek" mellett az előző évihez képest dupla annyi "fiatalpercet" várnak el (minden egyes mérkőzésen az elsőtől az utolsó percig öt magyar labdarúgónak a pályán kell lennie, közte egy 2005. január 1. után születettel, míg tavaly átlagosan, tehát nem minden egyes mérkőzésen kellett 45 percen keresztül szerepeltetni egy U21-es játékost - a szerk.), akkor gondolkodás nélkül tudtuk, hogy annak meg szeretnénk, és meg is fogunk felelni. Persze azt sem szeretnénk elhallgatni, hogy a költségvetésünk szerves része az MLSZ és az NSMI által biztosított bevételi lehetőség, amitől felelősen gazdálkodó klubként nem szeretnénk elesni.

Tehát az MLSZ ajánlásának megfelelően alakítottuk a játékoskeretünket, és biztosak voltunk benne, hogy a DVTK LSA legtehetségesebb, már az első csapattal készülő 2005-ös játékosai, Demeter Milán és Komlósi Bence, valamint a 2007-es születésű Szakos Bence egymást váltva sérülések, formahanyatlás esetén is képes lesz hozni a 90 perceket.

Ezek után szinte az utolsó pillanatban kaptunk egy nem várt hírt: az NSMI négy nappal a bajnoki rajt előtt egy személyes megbeszélés keretében közölte velünk az ajánlásait. Ismét elmondom, hogy egyetértünk a törekvésekkel, ám az ütemezéssel nem feltétlenül. De félreértés ne essék, nem szeretnénk ezzel takarózni, mint ahogy akkor sem keseregtünk, hanem újraterveztünk, és újabb, a támogatott korosztályhoz tartozó labdarúgókat kerestünk, hiszen egy “fiatal posztra” elégnek tűnt három játékos, de az átlagban 2,35 “fiatal posztra” édeskevés. A szintén diósgyőri nevelésű, 2004-es Jurek Gábor évek óta az első csapatban játszik, de rajta kívül csak Bánhegyi Bogdán tartozik még ehhez a korosztályhoz. Azaz a DVTK LSA legtehetségesebb labdarúgói már eleve itt voltak, de mivel a létszámot és a minőséget is növelni kellett, kölcsönvettük Babos Bencét (2004), Babós Leventét (2004) és Mucsányi Miront (2005) is. Jureket, Szakost, Demetert, Komlósit mindenki jól ismeri, de én úgy gondolom, hogy Babos és Babós is bebizonyította, hogy lehet rájuk számítani, és biztos vagyok benne, hogy Mucsányi Miron is élni fog vele, amikor megkapja majd a lehetőséget. Mert nem csak az MLSZ és az NSMI ajánlásainak, hanem a szurkolói elvárásoknak is meg akarunk felelni.

És még egy dolog: a 4+1-es ajánlás kapcsán szinte mindenki a fiatalokról beszél, pedig a másik négy magyar legalább olyan fontos. Meglátásom szerint ezzel a lehetőséggel azok a játékosok is élni tudnak, akik egyébként nem, vagy lassabban kerültek volna reflektorfénybe, így viszont a későn érők is eljuthatnak az élvonalba. A szakembereknek viszont figyelni kell, hogy ez ne rossz irányba vigye a játékosokat.