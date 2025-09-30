szeptember 30., kedd

szeptember 30., kedd

Meglepő

1 órája

Nem a megszokott arc ül a padon a DVTK következő meccsén

Címkék#Diósgyőri VTK#Kisvárda Masteer Good#Gerliczki Máté

Az első edzőváltás az élvonalban. A DVTK vasárnapi ellenfelének vezetőedzője még nem ismert.

A honi élvonal, a Fizz Liga 9. fordulójában a DVTK ismét Szabolcsba látogat. A piros-fehérek ellenfele vasárnap 19 órától az újonc Kisvárda Master Good együttese lesz.  A kisvárdai labdarúgó csapat hivatalos oldala kedden azt közölte, hogy Gerliczki Máté, a Kisvárda Master Good vezetőedzője távozik a felnőttcsapat éléről, az utódja a DVTK elleni mérkőzés után érkezhet. A szakvezetővel közös megegyezéssel szerződést bontott a klub, a jövőben az akadémián számítanak a munkájára. A DVTK a 9. helyről várja az újabb keleti összecsapást, míg a Kisvárda a tabella 7. helyén tanyázik, amely az előző fordulóban a fővárosban az MTK otthonában szenvedett 4–0-s vereséget, így a szabolcsiak harmadszor maradtak pont nélkül.

DVTK
A DVTK ellen a kisvárdai csapatot már nem Gerliczki Máté irányítja. Fotó: Kisvárda FC

A DVTK ellen a kispadon még nem az új szakvezető ül

 – A keddi egyeztetést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezetőedzői feladatokat a jövőben más látja el – közölte Révész Attila sportigazgató. – Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani. Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nemcsak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt egy picit most valami megbontotta, amire időben kell reagálnunk. Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő. Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk.

Hálás

– Azt továbbra is úgy gondolom, hogy ez nagy lehetőség volt a számomra, amiért hálás is vagyok – mondta a búcsú kapcsán Gerliczki Máté. – Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A csapat megszerzett tíz pontja most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy feljutó csapatként elérhesse a céljait. Továbbra is profi csapat vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és belevetett munkáját és köszönöm a stábom kitartó segítségét.

 

 

