szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazolás

13 perce

Nagy hal akadt a DVTK horgára!

Címkék#Diósgyőri VTK#Yohan Croizet#labdarúgás

Új játékos érkezését jelentették be. A DVTK az átigazolási szezon vége előtt igazolt.

Boon.hu

A DVTK labdarúgó csapata szerződtette a francia támadót Yohan Crozeit-Kollárt. A 33 esztendős francia csatár a Zalaegerszegi TE csapatától érkezett az Andrássy útra. Croizet a Metznél kezdte pályafutását, majd néhány év belga kitérő után az MLS-be igazolt, ahol a Sporting Kansas City játékosa volt 2018–2019 között. Croizet 2021 februárjában igazolt Magyarországra, Újpestre Belgiumból érkezett, s két és fél év után került Zalaegerszegre. A zalaiak egy év kölcsön után végleg megszerezték, ahol kulcsjátékosnak számított, két idény alatt 66 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett, emellett 9 gólpasszt termelt. Az idei szezonban kék-fehérben a Paks ellen 11-esből talált be. Érdekesség, hogy a harmadik nyári érkező szerződött Zalaegerszegről Diósgyőrbe, Sajbán Máté és Anderson Esiti után.

DVTK
A DVTK új igazolása, Yohan Croizet-Kollár. Fotó: DVTK

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK rutinos támadóval erősített

– Már több, mint öt éve Magyarországon játszom, ismerem a mezőnyt, természetesen a DVTK-t sem kellett bemutatni, amikor először kérdezték meg, hogy lenne-e kedvem Diósgyőrbe igazolni - kezdte Yohan Croizet-Kollár. 

– Csupa jót hallottam a klubról, a szakmai stábról, a létesítményekről, és a döntésemben nagy szerepet játszott a szurkolótábor is, mert minden labdarúgó szeret ilyen hangulatú stadionban játszani. A beilleszkedés biztosan gyorsan megy, hiszen Sajbán Mátéval két évet játszottunk együtt, Anderson Esitivel pedig idén tavasszal. Holdampf Gergővel pedig egy nyaralás során ismerkedtem meg, a legutóbbi egymás elleni meccs után is arról győzködött, hogy igazoljak Diósgyőrbe.
Egész pályafutásom során támadó középpályást, esetleg árnyékéket játszottam a legutóbbi két évet kivéve, amikor előreküldtek középcsatárnak - tette hozzá. – A következő két évben az a legfontosabb célom, hogy a szurkolók mosolyogva távozzanak a stadionból. Gólokkal, gólpasszokkal szeretném kivenni a részem a győzelmekből, és ezentúl is mindent megteszek, hogy megoldásaimmal szórakoztatni tudjam a nézőket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu