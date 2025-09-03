Nagy hal akadt a DVTK horgára!

A DVTK labdarúgó csapata szerződtette a francia támadót Yohan Crozeit-Kollárt. A 33 esztendős francia csatár a Zalaegerszegi TE csapatától érkezett az Andrássy útra. Croizet a Metznél kezdte pályafutását, majd néhány év belga kitérő után az MLS-be igazolt, ahol a Sporting Kansas City játékosa volt 2018–2019 között. Croizet 2021 februárjában igazolt Magyarországra, Újpestre Belgiumból érkezett, s két és fél év után került Zalaegerszegre. A zalaiak egy év kölcsön után végleg megszerezték, ahol kulcsjátékosnak számított, két idény alatt 66 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett, emellett 9 gólpasszt termelt. Az idei szezonban kék-fehérben a Paks ellen 11-esből talált be. Érdekesség, hogy a harmadik nyári érkező szerződött Zalaegerszegről Diósgyőrbe, Sajbán Máté és Anderson Esiti után.

A DVTK új igazolása, Yohan Croizet-Kollár. Fotó: DVTK

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK rutinos támadóval erősített

– Már több, mint öt éve Magyarországon játszom, ismerem a mezőnyt, természetesen a DVTK-t sem kellett bemutatni, amikor először kérdezték meg, hogy lenne-e kedvem Diósgyőrbe igazolni - kezdte Yohan Croizet-Kollár.

– Csupa jót hallottam a klubról, a szakmai stábról, a létesítményekről, és a döntésemben nagy szerepet játszott a szurkolótábor is, mert minden labdarúgó szeret ilyen hangulatú stadionban játszani. A beilleszkedés biztosan gyorsan megy, hiszen Sajbán Mátéval két évet játszottunk együtt, Anderson Esitivel pedig idén tavasszal. Holdampf Gergővel pedig egy nyaralás során ismerkedtem meg, a legutóbbi egymás elleni meccs után is arról győzködött, hogy igazoljak Diósgyőrbe.

Egész pályafutásom során támadó középpályást, esetleg árnyékéket játszottam a legutóbbi két évet kivéve, amikor előreküldtek középcsatárnak - tette hozzá. – A következő két évben az a legfontosabb célom, hogy a szurkolók mosolyogva távozzanak a stadionból. Gólokkal, gólpasszokkal szeretném kivenni a részem a győzelmekből, és ezentúl is mindent megteszek, hogy megoldásaimmal szórakoztatni tudjam a nézőket.