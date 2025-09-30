31 perce
Tüzes hangulat Miskolcon – az Újpest ekkor látogat a DVTK-hoz
A következő négy forduló menetrendje elkészült. A DVTK ekkor fogadja az Újpestet.
Fotó: Takács Joci
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével elkészítette a Fizz Liga 10-13. fordulójának programját. A DVTK ekkor lép pályán a lila-fehérek ellen.
A DVTK ekkor vívja az újabb rangadót
Fizz Liga
10. forduló
Október 18., szombat
14:00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)
16:15: Paksi FC–DVSC (M4 Sport)
20:30: ETO FC Győr–DVTK (M4 Sport)
Október 19., vasárnap
13:15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
15:30: ZTE FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
18:00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
11. forduló
Október 25., szombat
14:30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (M4 Sport)
17:00: DVTK–Paksi FC (M4 Sport)
19:30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport+)
Október 26., vasárnap
12:45: Kisvárda Master Good–ETO FC (M4 Sport)
15:00: DVSC–Újpest FC (M4 Sport)
17:30: Ferencvárosi TC–ZTE FC (M4 Sport)
12. forduló
Október 31., péntek
20:00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)
November 1., szombat
13:15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
15:30: ETO FC–Paksi FC, 15:30 (M4 Sport)
20:00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (M4 Sport)
November 2., vasárnap
15:30: DVTK–Újpest FC (M4 Sport)
18:00: DVSC–ZTE FC (M4 Sport)
13. forduló
November 8., szombat
12:45: Újpest FC–ETO FC Győr, (M4 Sport)
14:45: ZTE FC–DVTK (M4 Sport+)
19:15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (M4 Sport+)
November 9., vasárnap
12:45: MTK Budapest–DVSC, 12:45 (M4 Sport)
15:15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
17:30: Nyíregyháza Spartacus–Puskás Akadémia FC (M4 Sport+)
