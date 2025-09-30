Tüzes hangulat Miskolcon – az Újpest ekkor látogat a DVTK-hoz

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével elkészítette a Fizz Liga 10-13. fordulójának programját. A DVTK ilyenkor látja vendégül a lila-fehéreket.

A DVTK vasárnap lép pályára az Újpest ellen. Fotó: Takács Joci

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK ekkor vívja az újabb rangadót

Fizz Liga

10. forduló

Október 18., szombat

14:00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)

16:15: Paksi FC–DVSC (M4 Sport)

20:30: ETO FC Győr–DVTK (M4 Sport)

Október 19., vasárnap

13:15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)

15:30: ZTE FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)

18:00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)

11. forduló

Október 25., szombat

14:30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (M4 Sport)

17:00: DVTK–Paksi FC (M4 Sport)

19:30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport+)



Október 26., vasárnap

12:45: Kisvárda Master Good–ETO FC (M4 Sport)

15:00: DVSC–Újpest FC (M4 Sport)

17:30: Ferencvárosi TC–ZTE FC (M4 Sport)

12. forduló

Október 31., péntek

20:00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)

November 1., szombat

13:15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)

15:30: ETO FC–Paksi FC, 15:30 (M4 Sport)

20:00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (M4 Sport)

November 2., vasárnap

15:30: DVTK–Újpest FC (M4 Sport)

18:00: DVSC–ZTE FC (M4 Sport)

13. forduló

November 8., szombat

12:45: Újpest FC–ETO FC Győr, (M4 Sport)

14:45: Zalaegerszegi TE FC–DVTK (M4 Sport+)

19:15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (M4 Sport+)

November 9., vasárnap

12:45: MTK Budapest–DVSC, 12:45 (M4 Sport)

15:15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)

17:30: Nyíregyháza Spartacus–Puskás Akadémia FC (M4 Sport+)

19:30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport+)