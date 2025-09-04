szeptember 4., csütörtök

Órarend

21 perce

Megvan a Fradi-DVTK rangadó időpontja – a szurkolók már most lázban égnek!

Elkészült a menetrend. A DVTK ekkor látogat az Üllői útra.

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével elkészítette a Fizz Liga, az NB I 7., 8. és 9. fordulójának programját. A DVTK a következő fordulóban a címvédőhöz látogat.

DVTK
A DVTK a következő fordulóban a Ferencváros otthonában lép pályára. Fotó: Vajda János

A DVTK pénteken vendégszerepel az Üllői úton

Fizz Liga

7. forduló

Szeptember 19., péntek
20.00: Ferencvárosi TC–DVTK (M4 Sport)

Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (M4 Sport)

Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–DVSC (M4 Sport)
20.00: MTK Budapest–ZTE FC (M4 Sport)

8. forduló
Szeptember 26., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)

Szeptember 27., szombat
15.30: ZTE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport+)
17.30: DVTK–DVSC (M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia FC

Szeptember 28., vasárnap
14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (M4 Sport+)
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)

9. forduló

Október 3., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (M4 Sport)

Október 4., szombat
14.15: Nyíregyháza Spartacus–ZTE FC (M4 Sport+)
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (M4 Sport)
19.30: DVSC–ETO FC (M4 Sport)

Október 5., vasárnap
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC
19.00: Kisvárda Master Good–DVTK, 19:00 (M4 Sport)

 

