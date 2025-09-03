szeptember 3., szerda

1 órája

Akár még újabb érkező is lehet az Andrássy úton?

Címkék#Diósgyőri VTK#Aboubakar Keita#labdarúgás

Éjfélkor zár az átigazolási piac. A DVTK a szomszédvártól igazolhat.

Boon.hu

Nagy port kavart Aboubakar Keita ügye. Mint arról korábban már beszámoltunk a Nyíregyháza elefántcsontparti légiósa nem utazott el a vasárnapi Győr elleni találkozóra. A 27 esztendős labdarúgó megszegte a munkaszerződésben foglalt kötelezettségét, így a szabolcsi klub a második csapathoz száműzte és pénzbüntetéssel bírságolta. Aboubakar Keita a DVTK-hoz szerződne.

DVTK
A DVTK Aboubakar Keitával erősítene. Fotó: MTI

DVTK: új érkező a láthatáron

 Aboubakar Keita ügynöke, Noureddine Zaiour az m4sport.hu-nak elárulta az ő szemszögüket: 
– Nem mi, hanem a Nyíregyháza kezdeményezte ezt az egészet. Keita boldog volt a klubnál, ám Szabó István vezetőedző elmondta neki, hogy nem juthat rendszeresen játéklehetőséghez, mivel a magyarokat részesíti előnyben. Keitát jó játékosnak tartjuk, nem akartunk a partvonalon kívül maradni. Tíz nappal ezelőtt jött a diósgyőri lehetőség, és persze, az ügyfelünket érdekelte a dolog, mivel nem volt tiszta, mennyi lehetőséghez jutna Nyíregyházán. Keitának még egy évig érvényes a szerződése, felajánlottuk a klubnak, hogy hosszabbítsanak vele mondjuk két évvel, akkor érezhetné, hogy a projekt részese, könnyebb lenne elfogadnia, hogy nem tölt minden percet a pályán, de legalább számítanak rá. Elmondtuk, ha ezt nem szeretnék, akkor engedjék el. Erre rábólintottak, de amikor megtudták, hogy a DVTK érdeklődik, akkor hirtelen elkezdték húzni az időt. A rivalizálásnak nem lehet áldozata a játékos – jelentette ki a menedzser. Hangsúlyozta, Keita azért nem utazott el az ETO elleni meccsre, mert úgy érezte, azzal, hogy a klubnál nem válaszoltak neki, nem reagáltak az üzenetekre, játszadoznak vele.

Megtört a bizalom

Megkérdeztük, a történtek fényében van-e arra esély, hogy végül mégis megvalósul a váltás?

– Még mindig remélem, hogy a DVTK és a Nyíregyháza megoldást talál. Kedden tárgyaltak egymással, próbáltak megoldást találni, például egy játékoscsere keretében. Keita távozni akar, mivel megtört a bizalom, száműzték a második csapathoz és pénzbüntetéssel sújtották, mintha ő tehetne mindenről. Magyarországon ma zár az átigazolási piac, ő pedig a DVTK-hoz szeretne igazolni – válaszolta Noureddine Zaiour. Hozzátette, ha nem lesz megegyezés, megteszik a szükséges lépéseket.

 

 

 

