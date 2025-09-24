Nem volt kérdés, hogy ki a jobb - a feladat teljesítve (fotókkal, videóval)

Kosárlabda. Sok-sok száz néző annak reményében érkezett szerdán a DVTK Arénába, hogy kedvenceinknek sikerül ledolgozniuk a Lengyelországban múlt héten ,,összeszedett" 3 pontos hátrányt (67-70) a AZS UMCS Lublin ellen, és akkor lehet készülődni a 2025/2026-os Euroliga főtáblájának meccseire. Persze ugyanez volt a szándéka a vendég ,,zöldeknek" is, így egy kemény, szoros csatára volt kilátás. A DVTK HunTherm keretében még nem volt, lehetett benne Kathryn Westbeld, aki csak a WNBA-s szezonja után csatlakozik be.

A DVTK HunTherm lengyel ellenféllel küzdött Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az első negyedben Ryan triplája 5-10-et jelentett, azonban Takácsék hamar egyenlítettek, az ő vezérletével többek között (10-10). Grigalauskyte nagyon szépen vitte be a labdát a palánk alá, ki is használta a lehetőséget, később Kányási maradt szabadon, be is dobta a hármast (19-14), időt kértek a lengyelek. Smuda ,,sapkája" nem volt csúnya, ellenfele nem tudta feltenni a játékszert, az ő pontjaival lépett el a DVTK (22-14). A Lublin viszont hamar visszajött a mérkőzésbe (22-21), ugyanakkor a nyitó 10 percet követően, ha csak 1 ponttal is, de továbbjutásra álltak Lelikék (28–24). A második felvonásban technikait kaptak a polákok, miközben a házigazda ellépett 10 egységgel (34-24). A folytatásban kissé közelebb jött a vendéggárda, miközben Aho T. és Kányási is már 3 hibánál tartott. Morawiec követett el sportszerűtlent, ez sem hajtotta csapata malmára a vizet (40-31). A DVTK diktált (46-33), olajozottan működött a játékuk, aztán jött is a lublini ,,időzés". Az addig látottak alapján semmi gond nem volt miskolci oldalon (52-37).

DVTK: biztosan

A nagyszünetet követően 4 percig csak 5 pont született (1-4, vagyis: 54-41), ami nem feltétlenül volt rossz Völgyi Péter együttesének. Kicsit ,,leült" a DVTK (56-45), azonban támadásban a lengyelek sem voltak igazán acélosak. Ezt a szakaszt lehetett mondani holtpontnak, hogy ha innen elmozdul a Diósgyőr, akkor nyugodtabb befejező negyedre számíthat. Bár az olló nem nyílt a csapatok között, a közönség a biztos előnyt konstatálhatta (61-48).

A záró tíz perc elején Takács hármasa hatott nyugtatóan (64-50), és az idő is a Diósgyőrnek dolgozott. Nem úgy nézett ki, hogy a Lublin játékában benne lenne az óriási fordulat, bár mindkét ,,oldal" gyengén dobott. Tízre feljött a vendégcsapat (64-54), még volt 6 perc. Miklós M. távolról betalált, ez kellett, a publikum is érezte, hogy ez már meg van. 71-54-gyel fordultak a csapatok a záró 3 percre, összességében nem forgott veszélyben Lelikék sikere. Összesítésben a DVTK 144-129-es összesítéssel jutott be az Euroliga csoportkörébe. Ellenfelük a csoportban, a 16 csapatos főtáblán, a C jelű csoportban a török Fenerbahce, a spanyol Valencia, valamint a görög Olympiacos lesz.