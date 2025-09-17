szeptember 17., szerda

Szakember

33 perce

,,Építette" a DVTK-t, most Miskolctól 18 000 kilométerre dolgozik

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Nagyon távolra került egykori klubjától. A DVTK-nál korábban megfordult szakember Új-Zélandon dolgozik.

Fotó: Fotó: Körmöndi Zoltán facebook oldala

Hosszú évekkel ezelőtt, még 2011 nyarán nevezték ki a DVTK-nál marketing igazgatónak Körmöndi Zoltánt. A szakember számára nem volt ismeretlen Diósgyőr, mert Sátoraljaújhelyen született, a középiskolát Miskolcon végezte és eközben 1996-1999 között a Diósgyőr utánpótlásában focizott. Körmöndi Zoltán több projektben is benne volt a DVTK-nál, így ő mutatta be (egyrészt) a DVTK-vizet, sört, kávét, és része volt a DVTK-Sport Tv Családi Nap-nak is. Körmöndi Zoltán az Andrássy út után Sárospatakra került, ahol építette a ,,Sárospatak" brand-et, de egyéb más termékek arculatának elkészítésében is szerepet vállalt. A marketing szakember azonban mostanság már a Miskolctól mintegy 18 000 kilométerre található Új-Zélandról, Nelson-ból, közelebbről Stoke-ból posztol, ahol közösségi oldalt is indított Zolee's channel címen. "Weboldal? Vizuális identitás? Márkastratégia? Segítek neked jól csinálni." – írja Körmöndi Zoltán.

DVTK
A DVTK egykori munkatársa, Körmöndi Zoltán (jobbra) egyik helyi ügyfelével Fotó: Körmöndi Zoltán facebook oldala

 

 

