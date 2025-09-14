Ezeket az ellenfeleket kapták a vármegyei klubok

Labdarúgás. A labdarúgó Mol Magyar Kupa hét végi, 3. fordulója után a Magyar Labdarúgó Szövetség (élő sorsolást követőn) elkészítette a 4. forduló párosítását is vasárnap. Az esemény alkalmával még három Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub volt érdekelt: a DVTK, a Kolorcity Kazincbarcika SC, valamint a Mezőkövesd Zsóry FC.

A DVTK a hét végén Hódmezővásárhelyen jutott tovább Fotó: DVTK

A 16 közé jutásért (játéknap: október 29., szerda)

Martfűi LSE (NB III) – Paksi FC (NB I)

Debreceni EAC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III) – Videoton FC Fehérvár (NB II)

Kelen SC (BLSZ I.) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I)

Vasas FC (NB II) – Mezőörs KSE (Győr I.)

Debreceni VSC (NB I) – Budapest Honvéd FC (NB II)

ETO FC (NB I) – Pilisi LK (Pest I.)

Karcagi SC (NB II) – Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II) – ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II) – Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest (NB I) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Diósgyőri VTK (NB I) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. ker. TVE (NB III) – Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II) – Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszegi TE FC (NB I) – Budafoki MTE (NB II)

Ferencvárosi TC (NB I) – Békéscsaba 1912 Előre (NB II)