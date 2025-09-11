Egy komoly szabály az új évadban, mindenkit érint

A közös román-magyar hokiliga, az Erste Liga 2025/2026-os idénye pénteken rajtol el, kilenc csapattal, a mezőnyt a Budapest Jégkorong Akadémia, a Corona Brasov, a Debreceni EAC, a DVTK Jegesmedvék, a Dunaújvárosi Acélbikák, a FEHA 19, a Gyergyói HK, az SC Csíkszereda, valamint az UTE alkotja. Az FTC-Telekom hiányzik a névsorból, ugyanis a fővárosi zöld-fehérek az osztrák bázisú bajnokságban terelik majd a pakkot.

A DVTK Jegesmedvék csapata az új szezonban Fotó: DVTK

Az alapszakasz január 28-án ér véget, az előző idényhez hasonlóan a magyar bajnoki cím sorsáról külön versenysorozat dönt, az Erste Liga rájátszása pedig legkésőbb (ha a döntőben hét mérkőzésre kerül sor) április 19-én zárul. A játékos-pontrendszer helyett légióskorlát lesz érvényben: az egy mérkőzésre csapatonként nevezhető külföldi játékosok maximális száma nyolc. A meccskeretben kötelező lesz egy U21-es és két U24-es, nem külföldi mezőnyjátékos szerepeltetése is – amennyiben ezt egy csapat az adott mérkőzésen nem teljesíti, a mérkőzésre nevezhető kerete a nem nevezett fiatal játékosok számával csökken.

DVTK: a negyeddöntőben

Az állami sportirányítás részéről a labdarúgáshoz hasonlóan elvárás, hogy a fiatalok több lehetőséget kapjanak, ezért az akadémiával is rendelkező csapatoknál érdemes teljesíteni a meghatározott „fiatalperceket” – mindez egybevág a Magyar Jégkorong Szövetség törekvéseivel, hogy nagyobb szerephez jussanak a magyar tehetségek, elősegítve a fejlődésüket. Ugyancsak az újítások közé tartozik a bajnokcsapatot megillető különleges jelvény, az olasz labdarúgásban honos „scudetto”, amely hokis megfelelőjét a most kezdődő szezonban a Gyergyói HK játékosai viselhetik majd.

A Láda Balázs vezetőedző által irányított népkertieknél a 2025/2026-os bajnoki szezonban is Miskolczi Márk lesz a csapatkapitány, valamint Csollák Márkó és Lauri Kärmeniemi viselheti a mezén az alkapitányokat illető "A" betűt. A Jegesmedvék első meccsét pénteken 18.30-tól tekinthetik meg az érdeklődők a miskolci jégcsarnokban, az ellenfél a Dunaújvárosi Acélbikák gárdája lesz. A Macik a vasárnapi körben nem játszanak. A csapat az elmúlt években egyaránt a negyeddöntőben ,,vérzett el" az Erste Ligában.