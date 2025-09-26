Nem volt elég a rendes játékidő az esti csatán - ez lett a vége

Pénteken este idegenben lépett jégre a DVTK Jegesmedvék csapata. A piros-fehér népkerti együttes a DVTK jegesmedvék, Székesfehérvárott játszott a közös magyar-román liga, az Erste Liga aktuális fordulójában. Láda Balázs vezetőedző alakulata egészen a hosszabbításig elment, miután 2-2 lett az eredmény. A ráadásban, a 62. percben aztán Kinloch Varga betalált, így a DVTK-é lett a két pont, a FEHA 19-é pedig az egy.

DVTK Jegesmedvék szoros mérkőzést vívtak Fotó: Nagy Gábor Sándor

