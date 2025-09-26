szeptember 26., péntek

Erste-Liga

2 órája

Nem volt elég a rendes játékidő az esti csatán - ez lett a vége

Címkék#jégkorong#Erste Liga#DVTK Jegesmedvék

Újabb meccset vívtak az Erste Ligában. A DVTK Jegesmedvék gárdája idegenben lépett jégre.

Nem volt elég a rendes játékidő az esti csatán - ez lett a vége

Fotó: DVTK Jegesmedvék / Nagy Gábor Sándor

Pénteken este idegenben lépett jégre a DVTK Jegesmedvék csapata. A piros-fehér népkerti együttes a DVTK jegesmedvék, Székesfehérvárott játszott a közös magyar-román liga, az Erste Liga aktuális fordulójában. Láda Balázs vezetőedző alakulata egészen a hosszabbításig elment, miután 2-2 lett az eredmény. A ráadásban, a 62. percben aztán Kinloch Varga betalált, így a DVTK-é lett a két pont, a FEHA 19-é pedig az egy. 

DVTK jegesmedvék
DVTK Jegesmedvék szoros mérkőzést vívtak Fotó: Nagy Gábor Sándor

DVTK jegesmedvék

Erste Liga, 5. forduló
FEHA 19 – DVTK Jegesmedvék 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–1) – hoszabbítás után 
Székesfehérvár, 581 néző. V.: Fényi S., Nagy A. (Farkas, Muzsik).

FEHA 19: Hegedűs – Bojkó, Salamon, Keceli-Mészáros, Farkas L. 1, Ambrus – Shivrin, Horváth D., Buchkin, Zapernick 1, Németh Z. (1) – Erdőhelyi (1), Nagy D., Atlas, Alapi, Nádor – Szabó P. (1), Erdősi, Balasits, Hiezl. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

DVTK Jegesmedvék: Praták – Vokla, Szathmáry (1), Pineo, Doyle 1 (2), Marklund 1 – Szabóki, Karmeniemi (1), Rétfalvi, Kinloch Varga 1, Makai – Szalay, Szirányi, Farkas M., Lövei, Tóth G. – Czina, Czecze, Csiki, Trajcsik. Vezetőedző: Láda Balázs.

Kiállítások: 12 perc, illetve 12 perc (Pineo: 5+20 perc fegyelmi).

A Jegesmedvék vasárnap 18.30-tól a Debreceni EAC vendégei lesznek.

 

