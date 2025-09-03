A felkészülés lezárult – jöhet az igazi kihívás

Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata. A Macik a szlovákiai Iglón léptek jégre. Az ellenfél a szlovák élvonalbeli HK Spisská Nová Ves gárdája volt, akik 3–1-re múlták felül a piros-fehér alakulatot. A DVTK Jegesmedvék gólját Kinloch-Varga Noah szerezte. A felkészülési találkozók mérlege 4 győzelem, 1 vereség. A Macik az Erste Liga 2025/2026 -os bajnokságában szeptember 12-én a Miskolci Jégcsarnokban a Dunaújvárosi Acélbikák ellen rajtolnak.

A DVTK Jegesmedvék gólöröme Iglón. Fotó: Nagy Gabor Sandor

DVTK Jegesmedvék: ankétra várják a szurkolókat

HK Spisská Nová Ves - DVTK Jegesmedvék 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)

Igló, Tiposbet Arena

HK Spisská Nová Ves: Godla (Vallus) - Tychoncik, Romanak, Gilák, Giroux, Archambault - Alisauskas, Ziak, Turansky, Laferriére, Salinitri 1 - Grooch, Barcik, Stevuliak, Drábek 1, Dzugan - Bellus, Tóth, Danielcak, Vartovnik, Stas 1.Vezetőedző: Peter Oremus.

DVTK Jegesmedvék: Praták (Tóth K.B.) - Szathmáry, Csollák, Marklund, Doyle, Pineo - Karmeniemi, Vokla, Lövei, Miskolczi, Makai - Szirányi, Szabóki, Tóth G., Kinloch-Varga 1, Trajcsik - Szalay, Orosz, Farkas, Csiki Czecze. Vezetőedző: Láda Balázs.

Ankét fotózással

Szombaton 16 órától szurkolói ankétra várják a szimpatizánsokat, ahol a DVTK Jegesmedvék minden tagja jelen lesz. Az eseményen lehetőség lesz kérdéseket feltenni a játékosoknak, szakmai stábnak és a vezetőségnek, emellett közös fotózkodásra is lesz lehetőség. A rendezvény helyszíne a népkert hátsó műfüves pálya lesz, ahol étellel és itallal várja a klub a megjelenteket.