Pakk

1 órája

Elmentek a Hajdúságba, és ez lett az eredménye

Vasárnapi vizit Debrecenben. A DVTK jegesmedvék a Hajdúságban lépett jégre.

Fotó: sm0251

Jégkorong. Vasárnap is jégre lépett a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapata az Erste Ligában. Láda Balázs vezetőedző együttese a DEAC vendége volt Debrecenben. A népkerti piros-fehérek egy góllal jobbnak bizonyultak a hazaiaknál.

DVTK
A DVTK hokisai vasárnap házon kívül játszottak Fotó: Nagy Gábor Sándor

Debreceni EAC – DVTK Jegesmedvék 2–3 (2–2, 0–1, 0–0)
Debrecen, 457 néző. V.: Tóth, Korbuly (Muzsik, Dömötör)

DEAC: Hetényi – Ustsinenka, Mazhuga, Kuleshov, Galoha, Tsulyhin – Kiss P., Dobmayer, Shenfeld (1), Kreisz (1), Krutov 1 – Haranghy, Bukor (1), Molnár Z., Mihalik 1, Szita (1) – Mártonffy, Kovács, Révész. Vezetőedző: Vaszjunyin Artyom.

DVTK Jegesmedvék: Praták – Vokla, Szathmáry, Makai (1), Doyle 2, Marklund (2) – Szalay, Szirányi, Rétfalvi 1, Kinloch Varga, Csiki (1) – Szabóki, Karmeniemi (1), Farkas M., Lövei, Tóth G. – Czecze, Trajcsik. Vezetőedző: Láda Balázs.

Kiállítások: 10 perc, ill. 4 perc.

Az élcsoport állása

  1. Gyergyói HK 15 pont
  2. Újpest 11 pont
  3. Brassó 9 pont
  4. DVTK Jegesmedvék 8 pont

 

 

