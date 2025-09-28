Elmentek a Hajdúságba, és ez lett az eredménye

Jégkorong. Vasárnap is jégre lépett a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapata az Erste Ligában. Láda Balázs vezetőedző együttese a DEAC vendége volt Debrecenben. A népkerti piros-fehérek egy góllal jobbnak bizonyultak a hazaiaknál.

A DVTK hokisai vasárnap házon kívül játszottak Fotó: Nagy Gábor Sándor

Debreceni EAC – DVTK Jegesmedvék 2–3 (2–2, 0–1, 0–0)

Debrecen, 457 néző. V.: Tóth, Korbuly (Muzsik, Dömötör)

DEAC: Hetényi – Ustsinenka, Mazhuga, Kuleshov, Galoha, Tsulyhin – Kiss P., Dobmayer, Shenfeld (1), Kreisz (1), Krutov 1 – Haranghy, Bukor (1), Molnár Z., Mihalik 1, Szita (1) – Mártonffy, Kovács, Révész. Vezetőedző: Vaszjunyin Artyom.

DVTK Jegesmedvék: Praták – Vokla, Szathmáry, Makai (1), Doyle 2, Marklund (2) – Szalay, Szirányi, Rétfalvi 1, Kinloch Varga, Csiki (1) – Szabóki, Karmeniemi (1), Farkas M., Lövei, Tóth G. – Czecze, Trajcsik. Vezetőedző: Láda Balázs.

Kiállítások: 10 perc, ill. 4 perc.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az élcsoport állása