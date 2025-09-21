szeptember 22., hétfő

Küzdelem

4 órája

Nem született meglepetés vasárnap este

Kikaptak a Macik. A DVTK Jegesmedvék vasárnap is jégre léptek.

Boon.hu
Nem született meglepetés vasárnap este

Fotó: Nagy Gabor Sandor

Az Erste Liga 4. fordulójában a DVTK Jegesmedvék az SC Csíkszereda gárdáját látta vendégül. A mérkőzést az erdélyiek nyerték 4–1-re. A piros-fehérek találatát Lövei szerezte az első harmadban. Láda Balázs együttese pénteken Székesfehérváron lép jégre, 18.30-tól a FEHA 19 csapata ellen.

DVTK Jegesmedvék
A DVTK Jegesmedvék alul maradt. Fotó: Nagy Gabor Sandor

Erste Liga, 4. forduló:

DVTK Jegesmedvék – Sport Club Csíkszereda 1–4 (1–2, 0–1, 0–1) 

Miskolci Jégcsarnok, 765 néző. V.: Haszonits, Belák (Varjú-Bartal, Kocsány).

DVTK Jegesmedvék: Tóth – Szathmáry, Vokla (1), Pineo, Doyle, Marklund – Karmeniemi, Szabóki, Makai, Kinloch-Varga, Rétfalvi – Szirányi, Szalay, Tóth G., Lövei 1, Farkas – Orosz, Vörös, Czecze. Vezetőedző: Láda Balázs.

SC Csíkszereda: Melnichuk – Ferencz-Csibi 1, Kovács E. (1), Becze (1), Gymer (3), Péter B. 2 – Kristó, Salló (2), Antal P. 1, Petryk, Machala (1) – Reisz, Láday, Bíró, Silló, Rokaly N. – Fodor Cs., Kedves, Marton, Nyisztor. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 6, perc, ill. 2 perc.


 

 

 

