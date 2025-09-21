Nem született meglepetés vasárnap este

Az Erste Liga 4. fordulójában a DVTK Jegesmedvék az SC Csíkszereda gárdáját látta vendégül. A mérkőzést az erdélyiek nyerték 4–1-re. A piros-fehérek találatát Lövei szerezte az első harmadban. Láda Balázs együttese pénteken Székesfehérváron lép jégre, 18.30-tól a FEHA 19 csapata ellen.

A DVTK Jegesmedvék alul maradt. Fotó: Nagy Gabor Sandor

