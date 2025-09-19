Tíz gól esett, a DVTK-nak jutott kevesebb

Az Erste Ligában a második meccsét játszotta pénteken este a DVTK Jegesmedvék csapata. A piros-fehérek a népkerti jégcsarnokban a Corona Brasov ellen léptek jégre.

A DVTK 1-5-ről próbált visszajönni, nem sikerült Fotó: Nagy Gábor Sándor

Jégkorong Erste Liga.

DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov 4–6 (1–3, 0–2, 3–1)

Miskolci Jégcsarnok, 860 néző. V.: Szabó D., Nagy A. (Kolláth, Váczi).

DVTK Jegesmedvék: Praták – Szirányi 1, Szathmáry 1 (1), Marklund (1), Doyle 1 (1), Pineo (1) – Szabóki, Karmeniemi, Rétfalvi, Lövei (1), Makai – Szalay, Vokla, Miskolczi, Kinloch, Tóth G. 1 – Mura, Czecze, Vörös H. (1), Farkas M. Vezetőedző: Láda Balázs.

Corona Brasov: Adorján – Bors (1), Piche, D. Levin 1, Welsh 1, Zagidullin – Borisenko (3), Wardley (3), Rokaly, Van Wormer (1), Kóger D. 2 – Gajdó T., Gecse, M. Levin 1, Gajdó B. 1, Rokaly-Boldizsár (1) – Vasile, Molnár Zs., Filip. Vezetőedző: Strenk Hunor.

Kiállítások: 6 perc, ill. 24 perc.

Vasárnap 18 órától DVTK Jegesmedvék – Sport Club Csíkszereda meccset rendeznek majd, szintén Miskolcon.