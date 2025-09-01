szeptember 1., hétfő

Ütközet

1 órája

A második fellépésen nem jött össze

Győzelem után léptek. A DVTK HunTherm második mérkőzését vívta Ázsiában.

Lejátszotta második mérkőzést a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata a dél-koreai Busan városában zajló Park Shin-Ja Kupa második játéknapján az Incheon Shinhan Bank S-Birds együttese ellen. Völgyi Péter együttese 70–63-ra maradt alul. A piros-fehérek így egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a torna első két találkozóját. Folytatás szerdán a Denso Iris gárdája ellen.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm vereséget szenvedett. Fotó:WKBL

DVTK HunTherm: az utolsó negyedet nyerték meg

 

DVTK HunTherm - S-Birds 63–70 (12–20, 12–16, 18–24, 21–10)

DVTK HunTherm: Grigalauskyte 20, Takács 11/3, Ginzo 8, Lelik 7/3, Kányási 5/3, Smuda 6, Miklós M. 2, Toman 2, Aho N. 2, Aho T. 0.

Völgyi Péter: A mérkőzés elején kihagyott dobások megbosszulták magukat, és nem tudtuk elkapni a ritmust egészen az utolsó negyedig. Folyamatosan futottunk az eredmény után, ami egy hazai pályán játszó koreai csapat ellen komoly hátrányt jelent. Egyedül az utolsó negyedben tudtuk azt a lepattanózást és dominanciát hozni, ami a győzelemhez szükséges lett volna. Sajnos addigra a hátrány már túl nagynak bizonyult, így nem sikerült fordítanunk.

 

