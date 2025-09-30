Mindkét sorozatban vissza a csúcsra

Sajtótájékoztatót tartott kedden délelőtt a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata az első NB I-es szerdai hazai mérkőzést megelőzően. Az eseményen Szabó Tamás, a DVTK főtitkára, a DVTK HunTherm ügyvezető igazgatója, Völgyi Péter, a piros-fehérek vezetőedzője és Aho Nina képviselte a klubot. Előzetesen úgy volt, hogy Kányási Veronika csapatkapitány válaszol a kérdésekre, azonban ő kisebb betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen.

A DVTK HunTherm szerdán hazai pályán is bemutatkozik az élvonalbeli 2025/26-os idényben. Fotó: DVTK

DVTK HunTherm: negyedik éve

– Kicsit speciális az évünk, ugyan idén 80 éves a diósgyőri kosárlabda, 1945-ben játszotta hivatalosan első mérkőzését a csapat – közölte Szabó Tamás. – Annak idején az atlétika szakosztályból nőtt ki a kosárlabda, mint nagyon sok sportág. Igen komoly szakemberek dolgoztak a klubnál, óriások váránál vagyunk. Másik jubileumunk is van, az újraindulás után a 15. szezonunk a mostani. Nyertünk Magyar Kupát, 2024-ben megszereztük a klub életében az első bajnoki címet, felépült a szép létesítmény. Negyedik éve a legmagasabban jegyzett nemzetközi kupasorozatban, az Euroligában szerepelünk. Ezekre az eredményekre mindannyian büszkék lehetünk.

A DVTK főtitkára megemlítette az idei célokat is, vissza szeretnék szerezni a bajnoki címet, megnyerni a Magyar Kupát is, valamint az Euroligában a legjobb 12 csapat közé bejutni. Majd kitért az anyagi feltételekre is: számítanak új szponzorokra, a közeljövőben bejelentések várhatóak. Másik pozitívumként szót ejtett arról is, hogy Sántha Gergely folyamatosan tárgyal Miskolc város vezetésével arról, hogy ők is komolyabban a klub mellé álljanak, itt a DVTK egészére gondolt.

Völgyi Péter vezetőedző az alábbiakkal kezdte: – Tavaly, amikor lezáródott a szezon, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tovább és mi a csapatépítkezés következő fázisa. Nagyon szerettünk volna két dolgot: az egyik az, hogy öt külföldi játékossal játszottuk végig a tavalyi és tavalyelőtti szezont is, ezt szerettük volna lecsökkenteni négyre. Két oknál fogva, egyrészt egy ideig jól működött ez a felállás, de voltak problémák. A tavalyi szezon végén éreztem úgy, hogy nagyon nehéz jó döntést meghozni. Szerettünk volna egy magyar centert leigazolni, ami sajnos meghiúsult, rajtunk kívül álló okoknál fogva. Magas poszton történtek legfőképpen változások. Paula Ginzo, Bella Smuda, és Kathryn Westbeld érkezett, utóbbi még csak fog érkezni a csapathoz, ugyanis amerikai klubja, a Phoenix Mercury bejutott a WNBA döntőbe. A felkészülés során elutaztunk Dél-Koreába, egy felkészülési tornán vettünk részt, aminek több oka volt. Egyrészt egy kedves meghívást kaptunk, ahol kapott a csapat egy olyan ritmussebességet, amit csak az ázsiai kosárlabdával lehet megszerezni és ázsiai ellenfelekkel lehet jól bizonyítani.