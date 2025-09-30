3 órája
Mindkét sorozatban vissza a csúcsra
Sajtótájékozatót tartottak. A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata várja a további kihívásokat.
Fotó: DVTK
Sajtótájékoztatót tartott kedden délelőtt a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata az első NB I-es szerdai hazai mérkőzést megelőzően. Az eseményen Szabó Tamás, a DVTK főtitkára, a DVTK HunTherm ügyvezető igazgatója, Völgyi Péter, a piros-fehérek vezetőedzője és Aho Nina képviselte a klubot. Előzetesen úgy volt, hogy Kányási Veronika csapatkapitány válaszol a kérdésekre, azonban ő kisebb betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen.
DVTK HunTherm: negyedik éve
– Kicsit speciális az évünk, ugyan idén 80 éves a diósgyőri kosárlabda, 1945-ben játszotta hivatalosan első mérkőzését a csapat – közölte Szabó Tamás. – Annak idején az atlétika szakosztályból nőtt ki a kosárlabda, mint nagyon sok sportág. Igen komoly szakemberek dolgoztak a klubnál, óriások váránál vagyunk. Másik jubileumunk is van, az újraindulás után a 15. szezonunk a mostani. Nyertünk Magyar Kupát, 2024-ben megszereztük a klub életében az első bajnoki címet, felépült a szép létesítmény. Negyedik éve a legmagasabban jegyzett nemzetközi kupasorozatban, az Euroligában szerepelünk. Ezekre az eredményekre mindannyian büszkék lehetünk.
A DVTK főtitkára megemlítette az idei célokat is, vissza szeretnék szerezni a bajnoki címet, megnyerni a Magyar Kupát is, valamint az Euroligában a legjobb 12 csapat közé bejutni. Majd kitért az anyagi feltételekre is: számítanak új szponzorokra, a közeljövőben bejelentések várhatóak. Másik pozitívumként szót ejtett arról is, hogy Sántha Gergely folyamatosan tárgyal Miskolc város vezetésével arról, hogy ők is komolyabban a klub mellé álljanak, itt a DVTK egészére gondolt.
Völgyi Péter vezetőedző az alábbiakkal kezdte: – Tavaly, amikor lezáródott a szezon, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tovább és mi a csapatépítkezés következő fázisa. Nagyon szerettünk volna két dolgot: az egyik az, hogy öt külföldi játékossal játszottuk végig a tavalyi és tavalyelőtti szezont is, ezt szerettük volna lecsökkenteni négyre. Két oknál fogva, egyrészt egy ideig jól működött ez a felállás, de voltak problémák. A tavalyi szezon végén éreztem úgy, hogy nagyon nehéz jó döntést meghozni. Szerettünk volna egy magyar centert leigazolni, ami sajnos meghiúsult, rajtunk kívül álló okoknál fogva. Magas poszton történtek legfőképpen változások. Paula Ginzo, Bella Smuda, és Kathryn Westbeld érkezett, utóbbi még csak fog érkezni a csapathoz, ugyanis amerikai klubja, a Phoenix Mercury bejutott a WNBA döntőbe. A felkészülés során elutaztunk Dél-Koreába, egy felkészülési tornán vettünk részt, aminek több oka volt. Egyrészt egy kedves meghívást kaptunk, ahol kapott a csapat egy olyan ritmussebességet, amit csak az ázsiai kosárlabdával lehet megszerezni és ázsiai ellenfelekkel lehet jól bizonyítani.
Kevesebb lehetőség
A szakvezető kitért a Lublin elleni Euroliga selejtező mérkőzésekre is, ahol a második mérkőzésen bizonyították be, hogy egyértelműen jobb csapat a DVTK. Tavaly a bajnoki döntőben is volt hiányérzetük és a nemzetközi kupaszereplésben is. Továbbá megfogalmazta, hogy szeretnének jobban teljesíteni, előrelépni, Euroligában a csoportkörből való továbbjutás tűzték ki célul. Fontos állomás lesz ismét a Magyar Kupa, ahol a döntőig akarnak majd menetelni, ha pedig már ott vannak szeretnék ismét bezsebelni a kupát.
Völgyi Péter szerint Kathryn Westbeld beilleszkedése villámgyorsan fog menni, hiszen több szezont is lehúzott már a magyar bajnokságban. A csapatot kisebb vírus megtámadta, nem tudnak annyian edzeni, kevesebb lesz a rotációs lehetősége az elkövetkezendő mérkőzéseken a piros-fehérek trénerének, aki kihangsúlyozta, hogy inkább most kerüljön erre sor, mint a jövő heti, Fenerbahce elleni Euroliga találkozót megelőzően. Miklós Melinda eltiltás miatt hiányzik majd az elkövetkezendő két találkozón. Paula Ginzo húzódást szenvedett a Lublin elleni visszavágó előtti edzésen, azonban az állapota javul, visszafog tudni állni a csapatba.
Nagyon bizakodó
Aho Nina nagyon pozitívan áll a dolgokhoz, megemlítette, hogy a 6. szezonját kezdte a klubnál, majd hozzátette:
– Kicsit máshogy álltam a szezonhoz, próbáltam megújulni, máshogyan nekilendülni a szezonnak, hogyan tudnék pluszt beletenni a csapat játékába, életébe. A csapat nagyon jó emberekből áll össze, az új játékosok érkezése sokat segített és frissített a csapaton és a játékán is. Nagyon bizakodó vagyok, Lublin ellen a csapat megmutatta, hogy mire lehet képes. Nagyon ütőképes csapat tudunk lenni, kicsi csapat, de nagy szív – zárta Aho Nina.
Portálunk megkérdezte Aho Ninát, hogy amióta itt van, miben változott ő és a diósgyőri közeg, illetve, hogy újból kipróbálná-e magát külföldön ezeket mondta:
– Hat év az elég sok idő, 22 éves voltam, amikor idekerültem, mondhatni a húszas éveim nagy részét itt töltöttem, érzem, hogy egy kicsit megkomolyodtam. A játékomon is látszik, hogy azért változott. Euroligában szerepelni nagyon sokat számít egy játékosnak, főleg ha játszik is, magabiztosság szempontjából, de ami a legfontosabb az a tapasztalat. Azt szeretném, hogy az agresszivitás legyen ránk a jellemző. Külföldön már kipróbáltam magam, 4 évet voltam Amerikában, az egyetemen. Az, hogy a jövő mit hoz, sok mindentől függ, testi állapotomtól, és hogy mit szeretnék. Kipróbálnám, de az is ,,oké", ha ez nem jön el.
A DVTK HunTherm szerdán 18 órától a Vasas gárdáját fogadja a DVTK Arénában.
