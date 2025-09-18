szeptember 18., csütörtök

Küzdelem

1 órája

Erre az eredményre senki sem számított

Címkék#DVTK HunTherm#AZS UMCS Lublin#DVTK kosárlabda

Lengyelországban léptek pályára. A DVTK HunTherm Euroligás szereplését kezdte el.

Fotó: FIBA

A DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata csütörtökön este 19 órától az Euroliga selejtező első mérkőzésén Lublinban vendégszerepelt. Völgyi Péter legénysége szenvedett vereséget az oda-visszavágós párharc első mérkőzésén. A végig nagyon szoros küzdelmes találkozón a szünetben 6 pontos hátránnyal vonultak Kányásiék, amit a végére nem sikerült ledolgozniuk úgy, hogy többször is vezettek a mérkőzésen. Az idegenbeli találkozóra szép számmal kísérték el csapatukat a diósgyőri drukkerek. A piros-fehérek legeredményesebb játékosa Ginzo lett, 15 ponttal. A visszavágóra jövő hét szerdán a DVTK Arénában kerül sor, 18 órától.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm küzdelmes mérkőzésen maradt alul. Fotó: FIBA

DVTK HunTherm: végig kiélezett mérkőzés

Euroliga selejtező, 1. mérkőzés
AZS UMCS Lublin – DVTK HunTherm 70–67 (21–13, 17–19, 12–19, 20–16)

Lublin, 1000 néző. V.: Györgyi, Baloun, Mutapcic.
AZS UMCS Lublin: Ryan 16, Slocum 17/6, Gil 7, Gatling 10, Wnorowska 1. Cserék: Piestrzynska, Wojtala, Morawiec, Ridard 7/3, Ullmann 12/3. Vezetőedző: Karol Kowalewski.
DVTK HunTherm: Aho N. 12/12, Lelik 6, Grigalauskyte 14, Ginzo 15/6, Takács 8/6. Cserék: Aho T., Miklós, Kányási 10/3 , Smuda, Tomán 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.

 

 

 

