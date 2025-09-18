Erre az eredményre senki sem számított

A DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata csütörtökön este 19 órától az Euroliga selejtező első mérkőzésén Lublinban vendégszerepelt. Völgyi Péter legénysége szenvedett vereséget az oda-visszavágós párharc első mérkőzésén. A végig nagyon szoros küzdelmes találkozón a szünetben 6 pontos hátránnyal vonultak Kányásiék, amit a végére nem sikerült ledolgozniuk úgy, hogy többször is vezettek a mérkőzésen. Az idegenbeli találkozóra szép számmal kísérték el csapatukat a diósgyőri drukkerek. A piros-fehérek legeredményesebb játékosa Ginzo lett, 15 ponttal. A visszavágóra jövő hét szerdán a DVTK Arénában kerül sor, 18 órától.

A DVTK HunTherm küzdelmes mérkőzésen maradt alul. Fotó: FIBA

DVTK HunTherm: végig kiélezett mérkőzés