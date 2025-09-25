szeptember 25., csütörtök

Egy negyeddel nem volt elégedett a főtáblára jutó DVTK edzője

Címkék#DVTK HunTherm#kosárlabda#DVTK kosárlabda

Szerdán 18 ponttal nyert a piros-fehér alakulat. A DVTK HunTherm az Euroliga főtáblájára került.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata az Euroliga főtáblára került, miután szerdán hazai környezetben 77-59-re legyőzte az AZS UMCS Lublin gárdáját. A piros-fehérek ellenfele  a 16 csapatos főtáblán, a C jelű csoportban a török Fenerbahce, a spanyol Valencia, valamint a görög Olympiacos lesz.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm negyedszer került az Euroliga főtáblájára. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A DVTK HunTherm megérdemelt győzelmet aratott

A szakvezetők a mérkőzést követően így nyilatkoztak:

Völgyi Péter: Szerintem fizikálisan mi tudtuk ráerőltetni az akaratunkat a Lublinra és a harmadik negyedet leszámítva, amikor eljutottunk ugyan az üres dobóhelyzetekig, de azokat nem tudtuk értékesíteni, szerintem teljes mértékben kézben tartottuk akár a mérkőzést, akár a továbbjutás sorsát. Sokkal harciasabbak voltunk a lepattanózásban, szerintem legalább ötször annyit ütköztek csapatszinten a játékosok, mint Lublinban és ez előremutató lehet, hiszen egyre fizikálisabb ez a játék, egyre keményebben kell megharcolni minden egyes labdáért. Ebben szerintem rengeteget léptünk előre, ezért is tartom értékesnek a mai győzelmünket.

Karol Kowalewski: A DVTK megérdemelte a győzelmet, megmutatta, hogy helye van az Euroliga csoportkörében, kemény volt, jól harcolt a labdákért. Csapatuk nagy része évek óta együtt játszik, ez nagy előny. Megpróbáltunk felkészülni a Diósgyőr agresszív játékára, de ez nem sikerült eléggé.

A DVTK HunTherm Euroliga főtábla csoportmérkőzései: 
Október 9. csütörtök, ???: DVTK HunTherm  – Fenerbahce 
Október 16. csütörtök, 17.30: Olympiacos –  DVTK HunTherm
Október 23. csütörtök, 18.00: DVTK HunTherm  – Valencia 
Október 29. szerda, 18.00: Fenerbahce  – DVTK HunTherm 
November 4. kedd, ???: DVTK HunTherm  – Olympiacos 
November 26. szerda, 19.15: Valencia  – DVTK HunTherm 


 

