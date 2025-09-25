Egy negyeddel nem volt elégedett a főtáblára jutó DVTK edzője

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata az Euroliga főtáblára került, miután szerdán hazai környezetben 77-59-re legyőzte az AZS UMCS Lublin gárdáját. A piros-fehérek ellenfele a 16 csapatos főtáblán, a C jelű csoportban a török Fenerbahce, a spanyol Valencia, valamint a görög Olympiacos lesz.

A DVTK HunTherm negyedszer került az Euroliga főtáblájára. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK HunTherm megérdemelt győzelmet aratott

A szakvezetők a mérkőzést követően így nyilatkoztak:

Völgyi Péter: – Szerintem fizikálisan mi tudtuk ráerőltetni az akaratunkat a Lublinra és a harmadik negyedet leszámítva, amikor eljutottunk ugyan az üres dobóhelyzetekig, de azokat nem tudtuk értékesíteni, szerintem teljes mértékben kézben tartottuk akár a mérkőzést, akár a továbbjutás sorsát. Sokkal harciasabbak voltunk a lepattanózásban, szerintem legalább ötször annyit ütköztek csapatszinten a játékosok, mint Lublinban és ez előremutató lehet, hiszen egyre fizikálisabb ez a játék, egyre keményebben kell megharcolni minden egyes labdáért. Ebben szerintem rengeteget léptünk előre, ezért is tartom értékesnek a mai győzelmünket.

Karol Kowalewski: – A DVTK megérdemelte a győzelmet, megmutatta, hogy helye van az Euroliga csoportkörében, kemény volt, jól harcolt a labdákért. Csapatuk nagy része évek óta együtt játszik, ez nagy előny. Megpróbáltunk felkészülni a Diósgyőr agresszív játékára, de ez nem sikerült eléggé.

A DVTK HunTherm Euroliga főtábla csoportmérkőzései:

Október 9. csütörtök, ???: DVTK HunTherm – Fenerbahce

Október 16. csütörtök, 17.30: Olympiacos – DVTK HunTherm

Október 23. csütörtök, 18.00: DVTK HunTherm – Valencia

Október 29. szerda, 18.00: Fenerbahce – DVTK HunTherm

November 4. kedd, ???: DVTK HunTherm – Olympiacos

November 26. szerda, 19.15: Valencia – DVTK HunTherm