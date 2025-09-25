3 órája
Egy negyeddel nem volt elégedett a főtáblára jutó DVTK edzője
Szerdán 18 ponttal nyert a piros-fehér alakulat. A DVTK HunTherm az Euroliga főtáblájára került.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata az Euroliga főtáblára került, miután szerdán hazai környezetben 77-59-re legyőzte az AZS UMCS Lublin gárdáját. A piros-fehérek ellenfele a 16 csapatos főtáblán, a C jelű csoportban a török Fenerbahce, a spanyol Valencia, valamint a görög Olympiacos lesz.
A DVTK HunTherm megérdemelt győzelmet aratott
A szakvezetők a mérkőzést követően így nyilatkoztak:
Völgyi Péter: – Szerintem fizikálisan mi tudtuk ráerőltetni az akaratunkat a Lublinra és a harmadik negyedet leszámítva, amikor eljutottunk ugyan az üres dobóhelyzetekig, de azokat nem tudtuk értékesíteni, szerintem teljes mértékben kézben tartottuk akár a mérkőzést, akár a továbbjutás sorsát. Sokkal harciasabbak voltunk a lepattanózásban, szerintem legalább ötször annyit ütköztek csapatszinten a játékosok, mint Lublinban és ez előremutató lehet, hiszen egyre fizikálisabb ez a játék, egyre keményebben kell megharcolni minden egyes labdáért. Ebben szerintem rengeteget léptünk előre, ezért is tartom értékesnek a mai győzelmünket.
Karol Kowalewski: – A DVTK megérdemelte a győzelmet, megmutatta, hogy helye van az Euroliga csoportkörében, kemény volt, jól harcolt a labdákért. Csapatuk nagy része évek óta együtt játszik, ez nagy előny. Megpróbáltunk felkészülni a Diósgyőr agresszív játékára, de ez nem sikerült eléggé.
A DVTK HunTherm Euroliga főtábla csoportmérkőzései:
Október 9. csütörtök, ???: DVTK HunTherm – Fenerbahce
Október 16. csütörtök, 17.30: Olympiacos – DVTK HunTherm
Október 23. csütörtök, 18.00: DVTK HunTherm – Valencia
Október 29. szerda, 18.00: Fenerbahce – DVTK HunTherm
November 4. kedd, ???: DVTK HunTherm – Olympiacos
November 26. szerda, 19.15: Valencia – DVTK HunTherm