Nem hiszi el

2 órája

Tizenhatszor változott az eredmény a Diósgyőr meccsén

Címkék#DVTK HunTherm#AZS UMCS Lublin#DVTK kosárlabda

Lejátszotta első Euroliga selejtező mérkőzését a piros-fehér gárda. A DVTK HunTherm nagy csatában maradt alul.

Csütörtökön este az Euroliga selejtező első mérkőzésén Lengyelországban szenvedett vereséget a DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata. A lengyel AZS UMCS Lublin 70–67-re nyerte meg a találkozót, így minimális előnnyel érkeznek majd a visszavágóra. A párharc második mérkőzését jövő hét szerdán rendezik, 18 órától. A vezetőedzők a mérkőzést követően így értékelték a találkozót:

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm csapatára szerdán nagy csata vár. Fotó: FIBA

DVTK HunTherm: a továbbjutás még nem dől el

 

Karol Kowalewski:Boldogok vagyunk, mert megnyertük a meccset. A triplányi különbség talán nem túl sok, mert szerettünk volna nagyobb előnnyel utazni Miskolcra. Úgy érzem, lesz esélyünk továbbjutni, de garantálható, hogy óriási erőfeszítéseket kell tennünk. 
Völgyi Péter: Van bennem egy kis hiányérzet, de megérdemelten nyerte meg a meccset a Lublin. Nagy csata volt a parketten, tizenhatszor változott a vezetés, az utolsó negyedben megvolt az esélyünk, hogy eldöntsük a találkozót. Nem éltünk ezzel és rosszul használtuk a személyi hibákat is. Hatalmas csatát várok jövő héten is, semmi nem dőlt el.  
 

 

