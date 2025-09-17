szeptember 17., szerda

Harcra fel!

2 órája

,,Szurkolóinknak és nekünk is ez vágyálmunk"

Címkék#DVTK HunTherm#AZS UMCS Lublin#DVTK kosárlabda

Megkezdi Euroliga szereplését a piros-fehér gárda. A DVTK HunTherm Lengyelországban lép pályára.

,,Szurkolóinknak és nekünk is ez vágyálmunk"

Fotó: Nagy Gabor Sandor

Véget ért a holtszezon, megkezdi az évadot a DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata. Az első feladat az Euroliga selejtezője, párharca lesz Völgyi Péter vezetőedző alakulata számára, amely csütörtökön 19 órától a lengyel Lublin városában lép parkettre. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) még július 23-án tartotta a női kosárlabda Euroliga csoportjainak sorsolását. A DVTK HunTherm a selejtezős párharcon keresztül szerezhet résztvételi jogosultságot az Euroliga csoportköréhez. Ehhez a piros-fehéreknek a lengyel AZS UMCS Lublin csapatát kell legyőzni az oda-visszavágós párharcban. Az első mérkőzést most idegenben játsszák Lelikék, míg a második, miskolci felvonásra jövő hét szerdán a DVTK Arénában kerül sor. Amennyiben a DVTK sikerrel veszi a selejtezőt, akkor a 16 csapatos Euroliga főtáblán folytathatja szereplését a C jelű csoportban a török Fenerbahce, a spanyol Valencia, valamint a görög Olympiacos lesz az ellenfele. Ha a piros-fehérek lesznek a csata vesztesei, akkor pedig a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupa csoportkörében szerepelhetnek majd, a B jelű négyesben a belga Basket Capitale Namur, a spanyol Hozono Global Jairis, valamint az 1. Európa Kupa selejtező győztese a román Universitas Cluj vagy a szerb Student Nis ellen mérkőzhetnek.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm csapata nemzetközi szerepléssel kezdi az évet. Fotó: Nagy Gabor Sandor

DVTK HunTherm: változások

Több változás is volt a nyáron a DVTK HunTherm háza táján. A bajnoki ezüstérmes keretből távozott Kaila Charles, Milica Jovanovic, Ana Tadic, Aleksa Gulbe, Tenyér Zsófia és Tózer-Nemes Boglárka. A DVTK saját nevelésű játékosa, Fárbás Eliza pedig a 2025/26-os idényt kölcsönben a BEAC csapatánál tölti. Így a külföldi játékosok közül csak Monika Grigalauskyte maradt. Érkezői oldalon a spanyol Paula Ginzo, az amerikai Bella Smuda, honfitársa, Kathryn Westbeld (WNBA rájátszás után csatlakozik) és visszatért a klubhoz Takács Boglárka (,,leánykori" nevén Bach), aki a Serco Uni Győr csapatától érkezett. Nemcsak a játékoskeretben, de a szakmai stábban is történt változás. Völgyi Péter továbbra is maradt az együttes vezetőedzője, viszont segítője Kovács Dénes távozott, a helyét Tullner Krisztián vette át, aki eddig az utánpótlásban dolgozott.

Ázsiai túra

A DVTK augusztus közepén kezdte felkészülését a 2025/26-os idényre. A klub mérföldkőjének számított, hogy részt vehettek a dél-koreai Puszan városában megrendezett Park Shin-Ja Kupán. A rangos kupán 4 mérkőzést is játszottak a piros-fehérek, melynek mérlege két győzelem és két vereség. A vasgyáriak utolsó felkészülési mérkőzésüket szombaton hazai pályán a román Arad csapata ellen vívták, ahol 98–38 arányú győzelmet arattak. A találkozót követően szurkoló ankétra várták a szimpatizánsokat. Szabó Tamás, a DVTK főtitkára megemlítette, hogy idén 80 éves a DVTK kosárlabda-szakosztálya, emellett szót ejtett céljaikról, ami az, hogy visszahódítsák a bajnoki címet, kupát nyerjenek, illetve Európában is letegyék a névjegyüket.

Nagyon jó mérce

A csütörtöki (és jövő heti) ellenfél, az AZS UMCS Lublin nem ismeretlen a DVTK számára, ugyanis a 2023/2024-es Euroliga csoportkörben, Lengyelországban, 2024 januárjában a Diósgyőr 56-37-es vereséget szenvedett, míg előtte, hazai környezetben, 2023 októberében 74-44-re megverte. A kupa, ligastartról Völgyi Péter, a DVTK HunTherm vezetőedzője így nyilatkozott:
– Két héttel hamarabb kezdődött nekünk a szezon, az alapozást is hamarabb kezdtük, keveslem azt az időt, amit közösen el tudtunk tölteni. De ez a négy mérkőzés, amit kinn, Koreában játszottunk, s az Arad elleni mérkőzés elegendő kell, hogy legyen, hogy egy alapcsapat játék összeálljon. Remélem, hogy olyan szintre jutottunk, akár támadásban, akár védekezésünkben és a tavalyi év tapasztalatait is feltudjuk használni, hogy letudjuk győzni a Lublint a két mérkőzés során és kiharcolhatjuk, hogy az elit ligába folytathassuk a szezont. Annál is inkább, mert egyrészt szurkolóinknak és nekünk is ez vágyálmunk, hogy ott kosárlabdázhassunk. Nagyon jó mérce az Euroliga, hiszen a kontinens legjobb csapatai ellen kell majd bizonyítanunk. Tavaly nagyon korán elbuktunk, egy nagyon erős Euroliga szezonunk volt, úgyhogy szeretnénk ezen javítani. A világ akkor sem áll meg és nem fog összedőlni, ha nem tudunk bejutni az Euroligába, az Európa Kupában is lehet olyan célokat kitűzni a csapat elé, ami abszolút nem könnyen teljesíthető, de akkor a végjátékig el kell menni, de nem erre készülünk, hanem arra, hogy legyőzzük a Lublint.


 

A tények

Az Euroliga 2025/2026-os csoportjainak beosztása:

  • A-csoport: Spar Girona (spanyol), Tango Bourges Basket (francia) – Kibrikstis Vilnius (litván) selejtező győztese, ZVVZ USK Praha (cseh), VBW Gdynia (lengyel).
  • B-csoport: Sopron Basket (magyar), Galatasaray Cagdas Factoring (török) – ACS Sepsi-SIC (román) selejtező győztese, Beretta Famila Schio (olasz), Flames Carolo Basket (francia).
  • C-csoport: Valencia Basket Club (spanyol), DVTK HunThetem (magyar) – AZS UMCS Lublin (lengyel) selejtező győztese, Fenerbahce Opet (török), Olympiacos SFP (görög).
  • D-csoport: Basket Landes (francia), Umana Reyer Venezia (olasz) – KKZ Crvena Zvezda (szerb) selejtező győztese, CIMSA CBK Mersin (török), Casademont Zaragoza (spanyol) – Zabiny Brno (cseh).
     

 

 

