,,Szurkolóinknak és nekünk is ez vágyálmunk"

Véget ért a holtszezon, megkezdi az évadot a DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata. Az első feladat az Euroliga selejtezője, párharca lesz Völgyi Péter vezetőedző alakulata számára, amely csütörtökön 19 órától a lengyel Lublin városában lép parkettre. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) még július 23-án tartotta a női kosárlabda Euroliga csoportjainak sorsolását. A DVTK HunTherm a selejtezős párharcon keresztül szerezhet résztvételi jogosultságot az Euroliga csoportköréhez. Ehhez a piros-fehéreknek a lengyel AZS UMCS Lublin csapatát kell legyőzni az oda-visszavágós párharcban. Az első mérkőzést most idegenben játsszák Lelikék, míg a második, miskolci felvonásra jövő hét szerdán a DVTK Arénában kerül sor. Amennyiben a DVTK sikerrel veszi a selejtezőt, akkor a 16 csapatos Euroliga főtáblán folytathatja szereplését a C jelű csoportban a török Fenerbahce, a spanyol Valencia, valamint a görög Olympiacos lesz az ellenfele. Ha a piros-fehérek lesznek a csata vesztesei, akkor pedig a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupa csoportkörében szerepelhetnek majd, a B jelű négyesben a belga Basket Capitale Namur, a spanyol Hozono Global Jairis, valamint az 1. Európa Kupa selejtező győztese a román Universitas Cluj vagy a szerb Student Nis ellen mérkőzhetnek.

A DVTK HunTherm csapata nemzetközi szerepléssel kezdi az évet. Fotó: Nagy Gabor Sandor

DVTK HunTherm: változások

Több változás is volt a nyáron a DVTK HunTherm háza táján. A bajnoki ezüstérmes keretből távozott Kaila Charles, Milica Jovanovic, Ana Tadic, Aleksa Gulbe, Tenyér Zsófia és Tózer-Nemes Boglárka. A DVTK saját nevelésű játékosa, Fárbás Eliza pedig a 2025/26-os idényt kölcsönben a BEAC csapatánál tölti. Így a külföldi játékosok közül csak Monika Grigalauskyte maradt. Érkezői oldalon a spanyol Paula Ginzo, az amerikai Bella Smuda, honfitársa, Kathryn Westbeld (WNBA rájátszás után csatlakozik) és visszatért a klubhoz Takács Boglárka (,,leánykori" nevén Bach), aki a Serco Uni Győr csapatától érkezett. Nemcsak a játékoskeretben, de a szakmai stábban is történt változás. Völgyi Péter továbbra is maradt az együttes vezetőedzője, viszont segítője Kovács Dénes távozott, a helyét Tullner Krisztián vette át, aki eddig az utánpótlásban dolgozott.