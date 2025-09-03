szeptember 3., szerda

Csata

1 órája

Erre futotta a DVTK-tól Ázsiában

Újra pályára léptek. A DVTK HunTherm harmadik mérkőzését játszotta Ázsiában.

Boon.hu

Lejátszotta harmadik mérkőzését a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata a dél-koreai Puszán városában zajló Park Shin-Ja Kupa keretében. Az ellenfél a japán Denso Iris együttese volt, aki továbbra is veretlen maradt, mivel 80–58 arányban legyőzte a piros-fehér alakulatot. A DVTK HunTherm eddig egy győzelmet szerzett. A piros-fehérek utolsó csoportmérkőzésüket a dél-koreai Bucheon Hana Bank csapata ellen vívják pénteken, 10 órától.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm második vereségét szenvedte el. Fotó: HYUNSOOLEE

A DVTK HunTherm pénteken javíthat

Denso Iris – DVTK HunTherm 80-58 (22–17, 25–8, 18–18, 15–15)

DVTK HunTherm: Ginjo 8, Takachi 10/1, Lelik 7/1, Aho N. 2, Kanashi 4,  Smuda 6, Grigarausquete 10, Aho T. 0, Toman 9/3, Miklós 2

Völgyi Péter: A torna leggyorsabb kosárlabdát játszó csapata ellen léptünk pályára, és csak helyenként tudtuk őket időlegesen lelassítani. Az első félidőben kaptuk azokat a tranzíciós hárompontosokat, amelyek végül a különbséget jelentették a két csapat között. Ugyanakkor építkezünk és haladunk lépésről lépésre: minden ilyen meccs nagy sebesség mellett kényszerít jó döntésekre, és rámutat arra, miben kell még sokat előrelépnünk. A védekezésünk most már sokkal jobban tetszett, támadásban voltak inkább gondjaink – nem mindig éreztük, mi a valódi dobóhelyzet, és mi az, amit tovább kellett volna játszani. Úgy gondolom, csapatként rengeteg tapasztalatot adott ez a mérkőzés is.

 

