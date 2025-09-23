Ezrek hajszolhatják győzelembe a piros-fehéreket

A DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata az Euroliga selejtező második mérkőzésén, szerdán 18 órától a DVTK Arénában fogadja a AZS UMCS Lublin gárdáját. Völgyi Péter vezetőedző legénysége múlt csütörtökön az Euroliga selejtező első mérkőzésén, Lengyelországban szenvedett 70–67 arányú vereséget. A piros-fehér gárdának így legalább 4 ponttal kell győznie, hogy az Euroliga főtáblára kerülhessen (a tények kedvéért: három egységnyi siker esetén hosszabbítás következne, ugyanis nincs idegenben szerzett több pont).

A DVTK HunTherm csapatára küzdelmes mérkőzés vár. Fotó: FIBA

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Ha a DVTK sikerrel veszi a selejtezőt, akkor a 16 csapatos Euroliga főtáblán folytathatja szereplését a C jelű csoportban, ahol a török Fenerbahce, a spanyol Valencia, valamint a görög Olympiacos lesz az ellenfele. Ha a piros-fehérek lesznek a csata vesztesei, akkor pedig a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupa csoportkörében folytathatják majd. A lublini mérkőzésen a DVTK HunTherm egyik nyári igazolása, a spanyol Paula Ginzo volt a legeredményesebb 15 ponttal, őt követte a litván Monika Grigalauskyte 14, míg Aho Nina 12 egységet termelt. A három pontos statisztika alapján Aho Nina 80 százalékkal teljesített, 5 kísérletből 4 dobás sikerült, mellette Takács Boglárka 66,7 százalékkal, aki 3 próbálkozásából, 2-t értékesített. Lepattanókban saját palánkja alatt 22, a lengyelek kosara alatt 7 labdát szerzett a Diósgyőr, míg a lubliniak a saját palánkjuk alatt 27, míg a DVTK kosara alatt 10 lasztit szedtek össze. Összességében tehát a lepattanóban a miskolciak 29, míg a lengyelek 37-es mutatója is arról árulkodik, hogy jobb volt ezekben a szituációkban a hazai gárda.

DVTK HunTherm: ugyanazon kerettel

A mérkőzést követően Karol Kowalewski lublini gárda szakvezetője azt hozta szóba, hogy boldogok, hogy megnyerték a mérkőzést és hogy nagyobb előnnyel szerettek volna Miskolcra utazni ahol, úgy érzi van esélyük továbbjutni. Völgyi Péter, a DVTK HunTherm vezetőedzője az összecsapást követően megemlítette, hogy van benne egy kis hiányérzet, az utolsó negyedben is megvolt az esélyük, hogy eldöntsék a találkozót. Emellett megfogalmazta, hogy rosszul használták ki a személyi hibákat és hatalmas csatát vár szerdán, vagyis előzetesen még nem dőlt el semmi. Az Euroliga selejtezőre nagy az érdeklődés, teltház közeli lehet a szerdán kilátogató nézők száma, akiket már 16 órától szurkolói zónával várnak. A Diósgyőr ugyanazzal a kerettel veszi fel a harcot, mint tette pár napja Lengyelországban.