Találkozó

2 órája

Ekkor és itt találkozhat a DVTK játékosaival

Szombaton ankétot rendeznek. A DVTK HunTherm kosárlabda csapata hagyományos szurkolói ankétját tartja.

Boon.hu

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapatának a szezonkezdet előtt nyílt felkészülési mérkőzést játszik a román élvonalbeli BC ICIM Arad együttesével a DVTK Arénában, 16 órától.

DVTK
A DVTK szurkolóitól lehet ismét hangos a csarnok. 
Fotó: Horvath Csongor

 DVTK HunTherm: főpróba

A találkozóra a belépő 500 forint, a 2025/2026-os évi szezonbérlettel rendelkezők számára ingyenes. A mérkőzést lefújását követően kezdetét veszi a szurkolói ankét, azok akik csak erre érkeznek a klub kéri, hogy 18 órára érkezzenek a csarnokba. A piros-fehér lányokra az első megméretettés szeptember 18-án vár, amikor is az Euroliga-selejtezőben a lengyel AZS UMCS Lublin otthonában lépnek parkettre. A visszavágóra szeptember 24-én 18 órakor kerül sor a DVTK arénában.

 

