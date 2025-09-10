Ekkor és itt találkozhat a DVTK játékosaival

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapatának a szezonkezdet előtt nyílt felkészülési mérkőzést játszik a román élvonalbeli BC ICIM Arad együttesével a DVTK Arénában, 16 órától.

A DVTK szurkolóitól lehet ismét hangos a csarnok.

Fotó: Horvath Csongor

DVTK HunTherm: főpróba

A találkozóra a belépő 500 forint, a 2025/2026-os évi szezonbérlettel rendelkezők számára ingyenes. A mérkőzést lefújását követően kezdetét veszi a szurkolói ankét, azok akik csak erre érkeznek a klub kéri, hogy 18 órára érkezzenek a csarnokba. A piros-fehér lányokra az első megméretettés szeptember 18-án vár, amikor is az Euroliga-selejtezőben a lengyel AZS UMCS Lublin otthonában lépnek parkettre. A visszavágóra szeptember 24-én 18 órakor kerül sor a DVTK arénában.