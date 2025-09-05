Így fejezték be az ázsiai „kiruccanást”

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata pénteken (is) pályára lépett a dél-koreai Park Shin-Ja tornán, ellenfele a koreai női kosárlabda egyik meghatározó klubja, a Bucheon Hana Bank volt. Az ellenfél évek óta stabil szereplője a WKBL bajnokságnak. A mérkőzés remek lehetőséget biztosított a diósgyőri csapat számára, hogy éles játékkörülmények között is letesztelje formáját a hamarosan rajtoló magyar bajnokság előtt. DVTK HunTherm – Bucheon Hana Bank 96–82 (26–14, 25–20, 26–24, 19–20). Völgyi Péter vezetőedző csapatának legjobb dobói Takács (18), Smuda (16), valamint Lelik (13) voltak.

A DVTK 14 pontos sikert aratott. Fotó: WKBL