Siker

1 órája

Így fejezték be az ázsiai „kiruccanást"

Jól játszottak a lányok. A DVTK győzött a pénteki meccsén.

Boon.hu
Így fejezték be az ázsiai „kiruccanást”

Fotó: Fotó: WKBL

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata pénteken (is) pályára lépett a dél-koreai Park Shin-Ja tornán, ellenfele a koreai női kosárlabda egyik meghatározó klubja, a Bucheon Hana Bank volt. Az ellenfél évek óta stabil szereplője a WKBL bajnokságnak. A mérkőzés remek lehetőséget biztosított a diósgyőri csapat számára, hogy éles játékkörülmények között is letesztelje formáját a hamarosan rajtoló magyar bajnokság előtt. DVTK HunTherm – Bucheon Hana Bank 96–82 (26–14, 25–20, 26–24, 19–20). Völgyi Péter vezetőedző csapatának legjobb dobói Takács (18), Smuda (16), valamint Lelik (13) voltak.

DVTK
A DVTK 14 pontos sikert aratott. Fotó: WKBL

 

