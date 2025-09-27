szeptember 27., szombat

Könnyen

1 órája

Ahogy mindenki remélte, olyan lett a szezonkezdet

Nem volt nagy csata idegenben. A DVTK HunTherm simán győzött.

Ahogy mindenki remélte, olyan lett a szezonkezdet

Kosárlabda. Elkezdte az évadot szombaton a DVTK HunTherm élvonalbeli női kosárlabda csapata. A piros-fehérek magabiztosan nyertek a Cegléd ellen idegenben. A vendégeknél Miklós Melinda nem játszhatott, játékjogát ugyanis 10 napra felfüggesztette a szövetség: mert nem jelent meg az Universiadéra készülő magyar csapat edzőtáborában, holott oda meghívót kapott.

DVTK
Völgyi Péter, a DVTK HunTherm edzője elégedett lehet az eredménnyel Fotó: Czinege Melinda

A tények

VBW CEKK Cegléd – DVTK HunTherm 51–83 (13–20, 11–29, 14–13, 13–21)
Cegléd, 200 néző. V.: Varga-Záray, Kovács, Gombos.
Cegléd: Kaid 6/3, Albert 8, Farkas P. 7/3, Popovic, Barnai 20. Csere: Szoboszlai, Szerelem-Kobolák 7/3, Zsámár 1, Viszmeg 2. Vezetőedző: Földi Attila.
DVTK: Aho N. 6, Kányási 10/6, Lelik 14/6, Toman P. 10/3, Grigalauskyte 10. Csere: Aho T. 9/3, Takács 10/6, Smuda 10, Poczkodi 4. Vezetőedző: Völgyi Péter.

