Az alföldi harmadosztályúnál kötelező továbblépni

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 2025/2026-os szezonjának 3. fordulójában szombaton 15 órától a DVTK a Hódmezővásárhelyi FC otthonába látogat. A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezői miatt nem rendeztek fordulót az előző hét végén az élvonalban, a Fizz Ligában. A rövid bajnoki szünetben a piros-fehérek nem játszottak edzőmérkőzést. A vasgyáriak legutolsó tétmérkőzésüket a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia FC ellen vívták, ami 1–1-s döntetlennel zárult. A bajnokságot jövő hét pénteken folytatják Jurekék, mégpedig a címvédő Ferencvárosi TC otthonában, 20 órától.

A DVTK színeiben bemutatkozhat Yohan Croizet-Kollár. Fotó: DVTK

DVTK: bemutatkozhatnak az új igazolások

A Magyar Kupa találkozón a tét a legjobb 32 közé kerülés. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A Hódmezővásárhelyi FC az NB III. Dél-Keleti csoportjában szerepel, három győzelemmel, két döntetlennel, két vereséggel a tabella negyedik helyén áll. A DVTK és a Hódmezővásárhely még soha nem találkozott egymással a Magyar Kupában, a másodosztályban viszont többször összemérték erejüket. Vladimir Radenkovic vezetőedző együttesének nem lehet más célja, mint a továbbjutás. A kupasorozatra nem vonatkozik a fiatalszabály, így több külföldi játékos egyszerre való szerepeltetésére is lehetősége van a szakmai stábnak. Szóhoz juthatnak azok a játékosok is, akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak, vagy sérülésük után újra edzésbe álltak. Az átigazolási szezon utolsó napján bejelentett labdarúgók, Yohan Croizet-Kollár illetve Aboubakar Keita bemutatkozására is sor kerülhet.

Kielemezték

Vladimir Radenkovic a mérkőzést megelőzően így nyilatkozott: – Ennek a mérkőzésnek rólunk kell szólni, akkor leszek elégedett, ha az történik, amit mi szeretnénk. Persze a rendelkezésre álló információk segítségével ezúttal is kielemeztük az ellenfél játékát, szereztünk néhány videófelvételt is. Nekünk most nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen bajnokságban szerepel az ellenfél, eddig milyen eredményeik voltak, milyen játékerőt képviselnek, hanem csak magunkra, és a saját játékunkra kell koncentrálni. Tudjuk, hogyan akarjuk irányítani a mérkőzést, hogyan akarjuk veszélyeztetni az ellenfél kapuját, és hogyan akarunk továbbjutni. A kezdőcsapat összeállításánál okosnak kell lenni, mert több szempontot is figyelembe kell venni. Egyrészt szeretnénk játékban tartani azokat, akik az előző két mérkőzés tapasztalata alapján kezdenek formába lendülni, másrészt fel kell hozni azokat is, akik eddig még kevesebbet tudtak hozzátenni a csapat teljesítményéhez, viszont a jövőben sokat várunk tőlük - beleértve a két új igazolást, Yohan Croizet-Kollárt és Aboubakar Keitát is. Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy például Szakos Bence három mérkőzést is játszott a magyar U19-es csapatban, és Babos Bence is kezdett Litvániában az U21-es válogatottban.