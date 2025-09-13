4 órája
Lépésről lépésre haladnak – de meddig mehet ez így?
A piros-fehér is gárda is bekapcsolódott a Magyar Kupa küzdelmeibe. Dél-Alföldön vendégszerepelt a DVTK.
Fotó: DVTK
A labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a DVTK a Hódmezővásárhely otthonába látogatott. A legutolsó Puskás Akadémia FC bajnoki mérkőzéshez képest 8 helyen változtatott a diósgyőriek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic. Bekerült a kapuba Megyeri, balhátvéd poszton Bokros jutott szóhoz. Jurek, Bényei, Mucsányi Márk és Saponjic is a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, mellettük a két új igazolás Keita és Croizet pedig először öltötte magára a piros-fehér dresszt. A DVTK hódmezővásárhelyi születésű védőjét, Kecskés Ákost a hazai szurkolók tapssal fogadták. A diósgyőri szurkolók kedvét nem szegte a nagy távolság, szép számmal kísérték el szeretett csapatukat Hódmezővásárhelyre, ahol hazai hangulatot teremtettek.
A DVTK két büntetőhöz is jutott
A mérkőzés első lehetősége a hazaiak előtt adódott a 4. percben, amikor is egy kontrából veszélyeztették a diósgyőri kaput. Három percre rá az első piros-fehér ziccert is feljegyezhettük, Bényei bal oldali beadását Saponjic fejelte a keresztlécre, a kapufáról kipattanó labdát a hazai kapus ütötte el Jurek elől. Bátran kezdett a hazai gárda, viszont támadásaiba több hiba is csúszott. A 16. percben Bokros bal oldali beadását, a hosszún Gera fejelte a kapu mögé. Ezután Jurek szabadrúgását húzta le Kálovits.
A 25. percben Jurek jobb oldali szögleténél, Gera ellen szabálytalankodtak a 16-os belül, Hanyecz játékvezető a tizenegyes pontra mutatott. A megítélt büntetőhöz Saponjic állt oda, aki magabiztosan lőtte a játékszert a kapu bal alsó sarkába, 0–1. A nagy melegre való tekintettel Hanyecz ivószünetet rendelt el. A megszerzett vezetést követően Mucsányi Márk duplázhatta volna meg a piros-fehérek előnyét, azonban Kálovits nagy bravúrral szögletre mentett. A 36. percben kontrát vezetettek a miskolciak, Mucsányi Márk elhúzta Kálovits mellett a labdát a büntetőterületen belül, aki szabálytalankodott ellene, a játékvezető ismét büntetőt ítélt. A 11-eshez ismét Saponjic állt, aki a kapu jobb alsó sarkába lőtte a labdát, 0–2. Hamar jött a válasz hazai részről, Hajnal jobb oldali beadását Tóth az ötösről a kapu jobb oldalába továbbította, 1–2. Az első játékrészben további gól már nem esett, így egygólos előnnyel térhetett pihenőre a DVTK.
Fordulást követően
A szünetben Radenkovic hármas cserével frissítette csapatát. A második félidő elején a Hódmezővásárhely szerette volna megszerezni az egyenlítő találatot, Sipos ugyan betalált Megyeri kapujába, azonban les miatt Hanyecz nem adta meg a gólt. Az 52. percben újabb alföldi helyzet következett, amit Megyeri bravúrral védett. Fél órával a találkozó befejezését megelőzően előbb Acolatse, majd Babos előtt adódott gólszerzési lehetőség.
A 73. percben Acolatse jobb oldali beadását az új igazolás, Keita lőtte a kapu bal alsó sarkába, 1–3. Három perccel a lefújás előtt Roguljic jobb oldali szögletét Tamás M. fejeli a keresztléc fölé. A diósgyőriek egy harcos, utolsó percig küzdő hódmezővásárhelyi csapatot múltak felül. A DVTK magabiztosan győzött és továbbjutott a legjobb 32 közé. A 4. forduló sorsolását a vasárnapi Kecskemét – Újpest találkozó után tartják.
Labdarúgás: jegyzőkönyv
Hódmezővásárhelyi FC – Diósgyőri VTK 1–3 (1–2)
Hódmezővásárhely, 1000 néző. V.: Hanyecz (Buzás, Belicza).
Hódmezővásárhely: Kálovits – Gréczi, Illés, Zana, Török, Sipos, Hajnal, Tóth, Zámbori, Sági, Marsa. Vezetőedző: Szűcs Róbert.
DVTK: Megyeri – Gera, Kecskés, Tamás M., Bokros – Keita, Bényei – Mucsányi M., Croizet, Jurek – Saponjic. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Csere: Jurek helyett Babos a 46., Bényei helyett Esiti a 46., Saponjic helyett Acolatse a 46., Croizet helyett Roguljic a 59., Tóth helyett Guth a 74., Zámbori helyett Nagy a 74., Keita helyett Holdampf 80., Sipos helyett Hegedűs a 80., Hajnal helyett Rajsli a 80., Gréczi helyett Herczeg a 85. percben.
Sárga lap: Kálovits (36.), Tóth (56.), Zámbori (65.), Rajsli (90+1.) ill. Saponjic (33.).
Gólszerző: Tóth (39.) ill. Saponjic (26., 37. –11-esből), Keita (73.).
Szűcs Róbert: Mindig nagy élmény magasabb osztályú játékosokat ellen lemérni azt, hogy hol járunk. Igyekeztünk a nézőket kiszolgálni, akik végig itt maradtak, és a végén megtapsolták a csapatot, mert a srácok kitették a szívüket, lelküket a pályára. Részünkről ült a taktika, éltek a széleken a gyors embereink, és még előre is találtam egy gyors embert Tóth Péter személyében. Az első két kapott gólt még szeretném visszanézni, de semmiképpen nem erre fognám a vereséget, mert a 60-65. perctől felőrölt minket az NB I.-es csapat. A hajrában próbáltunk mi is a cserékkel frissíteni, kicsit visszább is álltunk annak érdekében, hogy bírjuk erővel, mert az első félidőben húsz perc kivételével egészen jól bírtuk a letámadást. Voltak 0-0-nál is helyzeteink, és a 11-es után sem adtuk fel, mentünk tovább, lesgólt is rúgtunk, de a bajnoki mérkőzésekhez hasonlóan ismét gondjaink voltak a helyzetkihasználással. Az ellenfél pedig kegyetlenül beverte a 11-eseket, és az adódó helyzetet is, megérdemelten nyertek. Az én játékosaimnak pedig azért jár a dicséret, mert jól küzdöttek, időnként eltüntették a kétosztálynyi különbséget.
Vladimir Radenkovic: Nehéz mérkőzést játszottunk, mert nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna. A második félidőben viszont átvettük az irányítást, és a kezünkben volt a meccs. Persze az tudjuk, hogy egy kupamérkőzés mindig, minden körülmények között kemény. Az első játékrészben az ellenfelünk nagyon jól játszott, amiért jár a gratuláció a kollégámnak, de utána jól reagáltunk erre, és a megfelelő módon fejeztük be a mérkőzést. Bízom benne, az első negyvenöt perc csak egy rossz periódus volt, mindenesetre emiatt nem lehetek elégedett a mai mérkőzéssel.
Továbbjutott: Diósgyőri VTK.
