Lépésről lépésre haladnak – de meddig mehet ez így?

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a DVTK a Hódmezővásárhely otthonába látogatott. A legutolsó Puskás Akadémia FC bajnoki mérkőzéshez képest 8 helyen változtatott a diósgyőriek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic. Bekerült a kapuba Megyeri, balhátvéd poszton Bokros jutott szóhoz. Jurek, Bényei, Mucsányi Márk és Saponjic is a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, mellettük a két új igazolás Keita és Croizet pedig először öltötte magára a piros-fehér dresszt. A DVTK hódmezővásárhelyi születésű védőjét, Kecskés Ákost a hazai szurkolók tapssal fogadták. A diósgyőri szurkolók kedvét nem szegte a nagy távolság, szép számmal kísérték el szeretett csapatukat Hódmezővásárhelyre, ahol hazai hangulatot teremtettek.

A DVTK kapuját Megyeri védte. Fotó: DVTK

A DVTK két büntetőhöz is jutott

A mérkőzés első lehetősége a hazaiak előtt adódott a 4. percben, amikor is egy kontrából veszélyeztették a diósgyőri kaput. Három percre rá az első piros-fehér ziccert is feljegyezhettük, Bényei bal oldali beadását Saponjic fejelte a keresztlécre, a kapufáról kipattanó labdát a hazai kapus ütötte el Jurek elől. Bátran kezdett a hazai gárda, viszont támadásaiba több hiba is csúszott. A 16. percben Bokros bal oldali beadását, a hosszún Gera fejelte a kapu mögé. Ezután Jurek szabadrúgását húzta le Kálovits.

A 25. percben Jurek jobb oldali szögleténél, Gera ellen szabálytalankodtak a 16-os belül, Hanyecz játékvezető a tizenegyes pontra mutatott. A megítélt büntetőhöz Saponjic állt oda, aki magabiztosan lőtte a játékszert a kapu bal alsó sarkába, 0–1. A nagy melegre való tekintettel Hanyecz ivószünetet rendelt el. A megszerzett vezetést követően Mucsányi Márk duplázhatta volna meg a piros-fehérek előnyét, azonban Kálovits nagy bravúrral szögletre mentett. A 36. percben kontrát vezetettek a miskolciak, Mucsányi Márk elhúzta Kálovits mellett a labdát a büntetőterületen belül, aki szabálytalankodott ellene, a játékvezető ismét büntetőt ítélt. A 11-eshez ismét Saponjic állt, aki a kapu jobb alsó sarkába lőtte a labdát, 0–2. Hamar jött a válasz hazai részről, Hajnal jobb oldali beadását Tóth az ötösről a kapu jobb oldalába továbbította, 1–2. Az első játékrészben további gól már nem esett, így egygólos előnnyel térhetett pihenőre a DVTK.