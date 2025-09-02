Mind a négy szombaton és háromtól

Elkészült az MLSZ-ben a Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 3. fordulójának órarendje. A küzdelemben még négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub érdekelt: az NB I-es DVTK, a Kolorcity Kazincbarcika SC, az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC, illetve az NB III-as Putnok FC. Érdekesség, hogy valamennyi idegenben lép pályára, és valamennyi szeptember 13-án, szombaton 15 órától.

A DVTK becsatlakozik a MOL Magyar Kupa küzdelmeibe. Fotó: Vajda János

DVTK: a továbbjutás egy mérkőzésen dől el





MOL Magyar Kupa 3. forduló

15.00: Hódmezővásárhelyi FC – Diósgyőri VTK

15.00: Iváncsa KSE – Kolorcity Kazincbarcika SC

15.00: Gyulai Termál FC – Mezőkövesd Zsóry FC

15:00: Tiszafüredi VSE – Putnok FC



További párosítások:

Szeptember 12. péntek:

19.00: Opus Tigáz Tatabánya –Soroksár SC

Szeptember 13. szombat:

11.00: Eger SE – Budafoki MTE

13.00: PTE PEAC –III. KER. TVE

14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény –Zalaegerszegi TE FC

15.00: Érdi VSE – ETO FC

15.00: VSC 2015 Veszprém – Debreceni VSC

15.00: Szajol KLK – Paksi FC

15.00: FC Nagykanizsa – HR-Rent Kozármisleny

15.00: Füzesabony SC – BVSC-ZUGLÓ

15.00: Móri SE – Budapest Honvéd FC

15.00: Szolnoki MÁV FC – ESMTK

15.00: Majosi SE – Gödöllői SK

15.00: Salgótarjáni BTC – Tiszakécskei LC

16.00: BFC Siófok – MTK Budapest

16.00: Szarvaskend SE – Ferencvárosi TC

16.00: REAC – Karcagi SC

17.00: Pécsi MFC – Debreceni EAC

18.00: Békéscsaba 1912 Előre –Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr – Aqvital FC Csákvár

19.00: Vasas FC – Puskás Akadémia FC

19.00: FC Ajka – Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC– Szeged-Csanád Grosics Akadémia

19.00: Videoton FC Fehérvár – Szentlőrinc

Szeptember 14. vasárnap:

15.00: Kelen SC –Tarpa SC

15.00: Mezőörs KSE – Komárom VSE

15.00: Martfűi LSE – Dombóvári FC

15.00: Sárvár FC – Pilisi LK

16.15: Kecskeméti TE – Újpest FC

