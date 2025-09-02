szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Órarend

4 órája

Mind a négy szombaton és háromtól

Címkék#Diósgyőri VTK#Kolorcity Kazincbarcika SC#labdarúgás

Jövő hét szombaton lépnek pályára. A DVTK harmadosztályú klub ellen mérkőzik meg.

Boon.hu
Mind a négy szombaton és háromtól

A DVTK szurkolói jövő hét szombaton készülhetnek az idegenbeli túrára.

Fotó: Vajda János

Elkészült az MLSZ-ben a Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 3. fordulójának órarendje. A küzdelemben még négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub érdekelt: az NB I-es DVTK, a Kolorcity Kazincbarcika SC, az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC, illetve az NB III-as Putnok FC. Érdekesség, hogy valamennyi idegenben lép pályára, és valamennyi szeptember 13-án, szombaton 15 órától. 

DVTK
A DVTK becsatlakozik a MOL Magyar Kupa küzdelmeibe. Fotó: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
 

DVTK:  a továbbjutás egy mérkőzésen dől el

 

MOL Magyar Kupa 3. forduló
15.00: Hódmezővásárhelyi FC –  Diósgyőri VTK 
15.00: Iváncsa KSE – Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Gyulai Termál FC – Mezőkövesd Zsóry FC
15:00: Tiszafüredi VSE – Putnok FC


További párosítások:
Szeptember 12. péntek:
19.00: Opus Tigáz Tatabánya –Soroksár SC

Szeptember 13. szombat:
11.00: Eger SE – Budafoki MTE
13.00: PTE PEAC –III. KER. TVE
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény –Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE – ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém – Debreceni VSC
15.00: Szajol KLK – Paksi FC
15.00: FC Nagykanizsa – HR-Rent Kozármisleny
15.00: Füzesabony SC – BVSC-ZUGLÓ
15.00: Móri SE – Budapest Honvéd FC
15.00: Szolnoki MÁV FC – ESMTK
15.00: Majosi SE – Gödöllői SK
15.00: Salgótarjáni BTC – Tiszakécskei LC
16.00: BFC Siófok – MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE – Ferencvárosi TC
16.00: REAC – Karcagi SC
17.00: Pécsi MFC – Debreceni EAC
18.00: Békéscsaba 1912 Előre –Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr – Aqvital FC Csákvár
19.00: Vasas FC – Puskás Akadémia FC
19.00: FC Ajka – Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC– Szeged-Csanád Grosics Akadémia
19.00: Videoton FC Fehérvár – Szentlőrinc

Szeptember 14. vasárnap:
15.00: Kelen SC –Tarpa SC
15.00: Mezőörs KSE – Komárom VSE
15.00: Martfűi LSE – Dombóvári FC
15.00: Sárvár FC – Pilisi LK
16.15: Kecskeméti TE – Újpest FC
 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu