Mind a négy szombaton és háromtól

4 órája
Jövő hét szombaton lépnek pályára. A DVTK harmadosztályú klub ellen mérkőzik meg.
A DVTK szurkolói jövő hét szombaton készülhetnek az idegenbeli túrára.
Fotó: Vajda János
Elkészült az MLSZ-ben a Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 3. fordulójának órarendje. A küzdelemben még négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub érdekelt: az NB I-es DVTK, a Kolorcity Kazincbarcika SC, az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC, illetve az NB III-as Putnok FC. Érdekesség, hogy valamennyi idegenben lép pályára, és valamennyi szeptember 13-án, szombaton 15 órától.
DVTK: a továbbjutás egy mérkőzésen dől el
MOL Magyar Kupa 3. forduló
15.00: Hódmezővásárhelyi FC – Diósgyőri VTK
15.00: Iváncsa KSE – Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Gyulai Termál FC – Mezőkövesd Zsóry FC
15:00: Tiszafüredi VSE – Putnok FC
További párosítások:
Szeptember 12. péntek:
19.00: Opus Tigáz Tatabánya –Soroksár SC
Szeptember 13. szombat:
11.00: Eger SE – Budafoki MTE
13.00: PTE PEAC –III. KER. TVE
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény –Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE – ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém – Debreceni VSC
15.00: Szajol KLK – Paksi FC
15.00: FC Nagykanizsa – HR-Rent Kozármisleny
15.00: Füzesabony SC – BVSC-ZUGLÓ
15.00: Móri SE – Budapest Honvéd FC
15.00: Szolnoki MÁV FC – ESMTK
15.00: Majosi SE – Gödöllői SK
15.00: Salgótarjáni BTC – Tiszakécskei LC
16.00: BFC Siófok – MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE – Ferencvárosi TC
16.00: REAC – Karcagi SC
17.00: Pécsi MFC – Debreceni EAC
18.00: Békéscsaba 1912 Előre –Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr – Aqvital FC Csákvár
19.00: Vasas FC – Puskás Akadémia FC
19.00: FC Ajka – Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC– Szeged-Csanád Grosics Akadémia
19.00: Videoton FC Fehérvár – Szentlőrinc
Szeptember 14. vasárnap:
15.00: Kelen SC –Tarpa SC
15.00: Mezőörs KSE – Komárom VSE
15.00: Martfűi LSE – Dombóvári FC
15.00: Sárvár FC – Pilisi LK
16.15: Kecskeméti TE – Újpest FC
