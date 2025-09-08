A Simple Női Liga 3. fordulójában hazai pályán fogadta a Kész-St. Mihály-Szeged együttesét a DVTK női labdarúgócsapata. Az előző fordulóban nem léptek pályára a diósgyőri hölgyek, mivel a Ferencváros halasztást kért a Bajnokok Ligája selejtező küzdelmei miatt. Bém Gábor alakulata az első félidőben két gólos hátrányba került, ahonnan már nem tudták visszahozni a mérkőzést, így mindhárom pontot a Szeged vitte el. Szombaton Felcsúton javíthatnak a lányok a Puskás Akadmémia ellen.

Nagy Panna, a DVTK támadója már csak szépíteni tudott Fotó: Balla Miklós

DVTK - Kész-St. Mihály-Szeged 1-3 (0-2)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, 100 néző. Játékvezető: Alafi Beatrix (Jakab Bianka, Trapp Enikő)

DVTK: Galambvári - Pierre-Jérôme, Havasi, Szolomájer - Mikó, Leal, Madarász, Ezer - Katona, Nagy P., Myhal. Vezetőedző: Bém Gábor.

Kész-St. Mihály-Szeged: Kristović - Durdevac, Popović, Sajti, Török, Horváth A., Juhász, Komlós, Ónodi, Szőke, Barna. Vezetőedző: Major László.

Csere: Szőke helyett Simonović a 15., Pierre-Jérôme helyett Simon a 46., Horváth A. helyett Nagy L. az 51., Juhász helyett Németh az 51., Durdevac helyett Gyovai a 88., Barna helyett Horváth L. a 88., Ezer helyett Mezőssy a 93., Myhal helyett Magyar A. a 95. percben.

Sága lap: Major a 15., Ezer a 65., Barna a 75., Török a 78., Szolomájer a 80., Horváth L. a 92., Havasi a 95. percben.

Piros lap: -

Gólszerző: Popović (0-1) a 41., Simonović (0-2) a 47., Popović (0-3) az 56., Nagy P. (1-3) a 63. percben.

Értékelés

Bém Gábor: - Már az első félidő elején érezhető volt az a mentális különbség, ami a két csapatot jellemezte. Ellenfelünk sokkal agresszívebben játszott és sokkal több párharcot megnyert, valamint az eladott labdáinkból szerezték góljaikat. A második félidőben már hasonlított a támadójátékunk arra, amit megbeszéltünk és jöttek a helyzetek is. 1-3-nál volt három ziccerünk és egy kapufánk, amiből meg kellett volna fordítani a mérkőzést. A nyári változások ,,szelét" érezzük!