szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hátrány

2 órája

,,A nyári változások ,,szelét" érezzük"

Címkék#Ferencvárosi TC#DVTK női foci#NB I

Második mékőzését is hazai pályán játszhatták. Nem sikerült pontot szereznie a DVTK-nak.

,,A nyári változások ,,szelét" érezzük"

A Simple Női Liga 3. fordulójában hazai pályán fogadta a Kész-St. Mihály-Szeged együttesét a DVTK női labdarúgócsapata. Az előző fordulóban nem léptek pályára a diósgyőri hölgyek, mivel a Ferencváros halasztást kért a Bajnokok Ligája selejtező küzdelmei miatt. Bém Gábor alakulata az első félidőben két gólos hátrányba került, ahonnan már nem tudták visszahozni a mérkőzést, így mindhárom pontot a Szeged vitte el. Szombaton Felcsúton javíthatnak a lányok a Puskás Akadmémia ellen.

DVTK
Nagy Panna, a DVTK támadója már csak szépíteni tudott  Fotó: Balla Miklós

DVTK - Kész-St. Mihály-Szeged 1-3 (0-2)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, 100 néző. Játékvezető: Alafi Beatrix (Jakab Bianka, Trapp Enikő)
DVTK: Galambvári - Pierre-Jérôme, Havasi, Szolomájer - Mikó, Leal, Madarász, Ezer - Katona, Nagy P., Myhal. Vezetőedző: Bém Gábor.
Kész-St. Mihály-Szeged: Kristović - Durdevac, Popović, Sajti, Török, Horváth A., Juhász, Komlós, Ónodi, Szőke, Barna. Vezetőedző: Major László.

Csere: Szőke helyett Simonović a 15., Pierre-Jérôme helyett Simon a 46., Horváth A. helyett Nagy L. az 51., Juhász helyett Németh az 51., Durdevac helyett Gyovai a 88., Barna helyett Horváth L. a 88., Ezer helyett Mezőssy a 93., Myhal helyett Magyar A. a 95. percben.
Sága lap: Major a 15., Ezer a 65., Barna a 75., Török a 78., Szolomájer a 80., Horváth L. a 92., Havasi a 95. percben.
Piros lap:
Gólszerző: Popović (0-1) a 41., Simonović (0-2) a 47., Popović (0-3) az 56., Nagy P. (1-3) a 63. percben.

 

Értékelés

Bém Gábor: - Már az első félidő elején érezhető volt az a mentális különbség, ami a két csapatot jellemezte. Ellenfelünk sokkal agresszívebben játszott és sokkal több párharcot megnyert, valamint az eladott labdáinkból szerezték góljaikat. A második félidőben már hasonlított a támadójátékunk arra, amit megbeszéltünk és jöttek a helyzetek is. 1-3-nál volt három ziccerünk és egy kapufánk, amiből meg kellett volna fordítani a mérkőzést. A nyári változások ,,szelét" érezzük!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu