Tíz embert akart lecserélni a vezetőedző a DVTK mérkőzésén

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Fradi. A DVTK majdnem hatalmas bravúrt ért el az Üllői úton.

A Groupama Aréna közönsége igazi fordulatokkal teli mérkőzésnek lehetett tanúja a Fizz Liga 7. fordulójának nyitómeccsén, hiszen a DVTK bátor és szervezett játékának köszönhetően már a szünetben kétgólos előnyben volt a címvédő Ferencvárossal szemben. A második játékrészben azonban Gruber Zsombor csereként beállva duplázott, így végül 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.

DVTK
A mérkőzés legjobbja, a DVTK támadója, Elton Acolatse volt, aki gólpasszal és góllal segítette csapatát.  Fotó: NSO

DVTK előny a félidőben

A lefújás után Robbie Keane, a hazaiak vezetőedzője élesen kritizálta csapata első félidőben mutatott teljesítményét: 

„Csak és kizárólag az első félidő fog a fejemben járni. Borzalmasan védekeztünk, két olyan gólt engedtünk, amit simán ki lehetett volna védekezni. Az első gól gyakorlatilag egy bedobásból született, a másodiknál pedig 10 másodperc volt hátra a félidőből. Nem lehet így gólokat kapni. Ha tehettem volna, Dibusz Dénesen kívül mindenkit lecseréltem volna a szünetben.” – fogalmazott a zöld-fehérek szakvezetője.

A másik oldalon Vladimir Radenkovics vegyes érzésekkel értékelt: 

„Megvolt az esélyünk, hogy akár le is zárjuk a mérkőzést, de egy elkerülhető góllal szépített az ellenfél, és ahogy az lenni szokott, ez plusz erőt adott nekik. Azt kell mondjam, elégedettek lehetünk ezzel az egy ponttal, de ne felejtsük el, hogy nagyon közel jártunk a győzelemhez.” – mondta a DVTK vezetőedzője.

 A Ferencváros a második döntetlenjét játszotta a bajnokságban, a DVTK pedig bizonyította, hogy idegenben is képes megszorítani az élcsapatokat.

 

