Nem tudott csodát tenni a DVTK

Simple Női Liga NB I. 2. forduló

Budapest, 70 néző. Vezette: Alafi (Juhász-Révész, Rigó).

FTC- Telekom – DVTK 5-1 (4-0)

FTC: Kostic – Hanász, Frajtovic, Zágonyi, Fenyvesi (Diaz, 63.), Ott (Németh A., 46.), Garcia (Diószegi, 63.), Nagy Viktória, Kovács E., Nagy Vanessza (Kovács P., 75.), Czellér (Bozsik, 63.). Vezetőedző: Albert Flórián.

DVTK: Orgoványi– Nagy, Katona (Böröczky, 89.), Ezer, Szolomájer, Mikó, Simon (Molnár, 89.), Havasi, Leal, Myhal, Madarász. Vezetőedző: Bém Gábor.

Kiállítva: Szolomájer (76.).

Gólszerző: Nagy Vanessza (22., 33.), Garcia (27, 32.–tizenegyesből), Nagy Viktória (47.), illetve Nagy P. (91.).