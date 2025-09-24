szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangadó

1 órája

Nem tudott csodát tenni a DVTK

Címkék#DVTK női foci#Simple Női Liga NB I#Ferencvárosi Torna Club

Hétvégén győzelem, hét közben vereség. Pótolták a DVTK elmaradt mérkőzését.

A DVTK győzelemmel hangolt a hétközi rangadóra: a múlt hétvégén, szombaton 3–2-re legyőzte hazai pályán a Honvéd FC együttesét. Ezt követően a Simple Női Liga 2. fordulójából elhalasztott FTC–DVTK mérkőzést a hét közepén, szerdán pótolták Budapesten. Bém Gábor csapata ezúttal nem tudott meglepetést okozni, és a Kocsis Sándor Sportközpontban 5–1-es vereséget szenvedett az Ferencvárostól.

DVTK
Nagy Panna a DVTK legeredményesebb játékosa a szezonban.  Fotó: DVTK.eu

Fradi győzelem a DVTK elhalasztott meccsén

Simple Női Liga NB I. 2. forduló

Budapest, 70 néző. Vezette: Alafi (Juhász-Révész, Rigó).

FTC- Telekom – DVTK 5-1 (4-0)

FTC: Kostic – Hanász, Frajtovic, Zágonyi, Fenyvesi (Diaz, 63.), Ott (Németh A., 46.), Garcia (Diószegi, 63.), Nagy Viktória, Kovács E., Nagy Vanessza (Kovács P., 75.), Czellér (Bozsik, 63.). Vezetőedző: Albert Flórián.

DVTK: Orgoványi– Nagy, Katona (Böröczky, 89.), Ezer, Szolomájer, Mikó, Simon (Molnár, 89.), Havasi, Leal, Myhal, Madarász. Vezetőedző: Bém Gábor.

Kiállítva: Szolomájer (76.).

Gólszerző: Nagy Vanessza (22., 33.), Garcia (27, 32.–tizenegyesből), Nagy Viktória (47.), illetve Nagy P. (91.).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu