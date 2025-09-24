1 órája
Nem tudott csodát tenni a DVTK
Hétvégén győzelem, hét közben vereség. Pótolták a DVTK elmaradt mérkőzését.
A DVTK győzelemmel hangolt a hétközi rangadóra: a múlt hétvégén, szombaton 3–2-re legyőzte hazai pályán a Honvéd FC együttesét. Ezt követően a Simple Női Liga 2. fordulójából elhalasztott FTC–DVTK mérkőzést a hét közepén, szerdán pótolták Budapesten. Bém Gábor csapata ezúttal nem tudott meglepetést okozni, és a Kocsis Sándor Sportközpontban 5–1-es vereséget szenvedett az Ferencvárostól.
Fradi győzelem a DVTK elhalasztott meccsén
Simple Női Liga NB I. 2. forduló
Budapest, 70 néző. Vezette: Alafi (Juhász-Révész, Rigó).
FTC- Telekom – DVTK 5-1 (4-0)
FTC: Kostic – Hanász, Frajtovic, Zágonyi, Fenyvesi (Diaz, 63.), Ott (Németh A., 46.), Garcia (Diószegi, 63.), Nagy Viktória, Kovács E., Nagy Vanessza (Kovács P., 75.), Czellér (Bozsik, 63.). Vezetőedző: Albert Flórián.
DVTK: Orgoványi– Nagy, Katona (Böröczky, 89.), Ezer, Szolomájer, Mikó, Simon (Molnár, 89.), Havasi, Leal, Myhal, Madarász. Vezetőedző: Bém Gábor.
Kiállítva: Szolomájer (76.).
Gólszerző: Nagy Vanessza (22., 33.), Garcia (27, 32.–tizenegyesből), Nagy Viktória (47.), illetve Nagy P. (91.).