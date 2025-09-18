szeptember 18., csütörtök

Egyenes sorok – rendőrök üzentek a DVTK szurkolóknak

Címkék#Diósgyőri VTK#NB I#Ferencváros

Pénteken jön a várva várt rangadó. Ezekre kell figyelni a DVTK szurkolóknak.

Fotó: AFP

Péntek este 20 órától a DVTK labdarúgócsapata a Ferencváros otthonában lép pályára a Fizz Liga 7. fordulójában. A találkozóra a rendező klub és a rendőrség egyaránt kiemelt figyelemmel készül, különösen a vendégszurkolók fogadására. A rendőrség közleményben tájékoztatja a diósgyőri drukkereket a legfontosabb tudnivalókról és teendőkről.

DVTK
A DVTK szurkolóira sosem lehet panasz.  Fotó: DVTK.eu

A rendőrség üzenete a DVTK szurkolóknak:

,,Tisztelt Szurkolók!

A Fizz Liga NB I következő fordulójában 2025. szeptember 19-én 20.00 órai kezdettel kerül megrendezésre az FTC – DVTK labdarúgó mérkőzés a Groupama Arénában (Bp. IX. ker. Üllői út 129.)

A szervező Ferencvárosi Torna Club és a rendőrség a szurkolók biztonsága, rendzavarás megakadályozása és a helyszín mielőbbi megközelíthetősége érdekében a labdarúgó mérkőzésre érkező vendégszurkolók ajánlott érkezési útvonalat és parkolási területet hirdet meg, ahonnan a szurkolók rendőri felügyelet mellett lesznek elkísérve a Groupama Aréna vendégszektorához.

Miskolcról, illetve az ország keleti részéről személygépkocsival, buszokkal labdarúgó mérkőzésre érkező DVTK szurkolók lehetőség szerint M3 autópálya - Hungária krt. – Kerepesi u. – Fiumei u. - Orczy u. – Nagyvárad tér – Üllői u. – Vágóhíd u. –Albert Flórián u. útvonalat használva használják a Groupama Aréna vendégszektorának parkolójáig.  

A vendégszurkolók gépjárművezetői indulást megelőzően ellenőrizzék a jármű műszaki állapotát, mivel a lerobbanó, nem megfelelő műszaki állapotú gépjárművek nagymértékben akadályozzák a szurkolók stadionhoz történő időbeni eljutását!

Felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy az M3-as autópályán több helyszínen útfelújítás, sávterelés van, ami miatt nagyobb torlódást alakulhat ki, ez jelentős mértékben lassítja a forgalmat. A torlódások miatt a menetidő is jelentősen megnövekedik, így kérünk mindenkit időben induljon útnak!!!    

Az érvényes belépőjeggyel nem rendelkező szurkolók nem kerülnek bebocsájtásra a stadionba!!!

Minden szurkoló hozzon magával arcképes hatósági igazolványt, mivel a belépésnél a biztonsági szolgálat a jegy használójának jogosultságát igazolvány alapján ellenőrzi!!! Szeretnénk a tisztelt szurkolók figyelmét felhívni, hogy a jegy hamisítása, illetve a hamísított jegy felhasználása bűncselekménynek minősül.  A stadionba a szurkolók jegy és ruházat ellenőrzést követően tudnak csak belépni. Hamis jegy észlelése esetén annak tulajdonosa ellen minden esetben büntetőeljárás indul. Ismételten felhívjuk a tisztelt szurkolók figyelmét, hogy a pirotechnikai eszközök birtoklása szabálysértést valósít meg, így akinél ilyen terméket találunk, azokkal szemben szabálysértési eljárás indul.  Az is szabálysértést követ el, aki arcát a sportrendezvény helyszínén, oly módon takarja el, hogy felismerhetetlenné váljon.

Köszönjük megértésüket és jó szurkolást kívánunk,,.

BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

