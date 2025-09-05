Új időpontban a Fradi-Diósgyőr

Egy hét pihenő után bajnoki mérkőzést játszik a DVTK női labdarúgócsapata. A 2. fordulóban a Ferencváros kért halasztást mivel érdekeltek a Bajnokok ligája selejtezőjében, ahonnan tovább is jutottak a harmadik körbe (Ezt a mérkőzést szeptember 24.-én pótolják). A Simple Női Liga 3. fordulójában szombaton 14 órától azonban ismét hazai mérkőzést játszik Bém Gábor együttese, ahol a Kész-St. Mihály-Szeged csapatát fogadják.

A DVTK 2-1-es győzelemmel indította szezont a Budaörs ellen. Fotó: DVTK.eu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK vezetőedzője a klub honlapjának nyilatkozott:

Bém Gábor: - Ismét egy hazai mérkőzést játszunk és remélem a hazai pálya előnyét ki is tudjuk használni. Nagy figyelmet és maximális koncentrációt várok a lányoktól a támadó zónában, mert lesznek helyzeteink és remélem értékesíteni tudjuk őket. Győzni szeretnénk, de ehhez minden játékosnak kell a pozitív hozzáállása.