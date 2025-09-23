A Fradit kellene megszorongatni, ami nem lehetetlen

Labdarúgás. A labdarúgó női NB I 2. fordulójában, augusztus 30-án, a Ferencváros nemzetközi kupakötelezettsége miatt elmaradt a fővárosi zöld-fehérek DVTK elleni összecsapása. A két csapat a kilencven percet szerdán pótolja be Budapesten, a Diósgyőr 14 órától lép pályára a Kocsis Sándor Sportközpontban. A Ferencváros jelenleg a 4. míg a DVTK a 8. a tabellán, előbbinek 10, utóbbinak 6 pontja van. A Bém Gábor edző által irányított vasgyáriak a négy találkozójuk közül legyőzték a Budaörst, és a Budapest Honvédot, míg kikaptak a KÉSZ-St. Mihály Szegedtől, illetve a Puskás Akadémia FC együttesétől. A DVTK szombaton is pályára lép majd, 15 órától az MTK Budapest ellen, a DVTK Edzőközpontban.

A DVTK női együttese eddig ötven százalékos Fotó: DVTK

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!