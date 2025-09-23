szeptember 23., kedd

Tekla névnap

25°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meccs

2 órája

A Fradit kellene megszorongatni, ami nem lehetetlen

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Újabb meccs a piros-fehéreknek. A DVTK a fővárosban játszik.

A Fradit kellene megszorongatni, ami nem lehetetlen

Labdarúgás. A labdarúgó női NB I 2. fordulójában, augusztus 30-án, a Ferencváros nemzetközi kupakötelezettsége miatt elmaradt a fővárosi zöld-fehérek DVTK elleni összecsapása. A két csapat a kilencven percet szerdán pótolja be Budapesten, a Diósgyőr 14 órától lép pályára a Kocsis Sándor Sportközpontban. A Ferencváros jelenleg a 4. míg a DVTK a 8. a tabellán, előbbinek 10, utóbbinak 6 pontja van. A Bém Gábor edző által irányított vasgyáriak a négy találkozójuk közül legyőzték a Budaörst, és a Budapest Honvédot, míg kikaptak a KÉSZ-St. Mihály Szegedtől, illetve a Puskás Akadémia FC együttesétől. A DVTK szombaton is pályára lép majd, 15 órától az MTK Budapest ellen, a DVTK Edzőközpontban.

DVTK
A DVTK női együttese eddig ötven százalékos Fotó: DVTK

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu